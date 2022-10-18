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Парламент Эстонии признал режим в России террористическим

Эстония осудила российскую спецоперацию на Украине и указала, что итоги референдумов в четырех областях никогда не будут признаны страной. Ранее аналогичное решение принял парламент Литвы, МИД России называл его экстремистским
Вид на здание&nbsp;Парламента Эстонии
Вид на здание Парламента Эстонии (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Парламент Эстонии объявил российский режим террористическим. В поддержку этого решения проголосовали 88 депутатов, воздержавшихся или проголосовавших против не было, сообщило ERR (всего в эстонском парламенте 101 место. — РБК).

Согласно одобренному проекту резолюции, Эстония осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и подтверждает, что страна «никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов». «Рийгикогу [парламент] объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — сказано в документе.

Кроме того, согласно резолюции, Рийгикогу осуждает использование на Украине вооруженных формирований, созданных при поддержке властей России, и проведение частичной мобилизации, «нарушающей международное право». Также эстонский парламент поддержал требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призвал государства — члены ЕС «проявить единство» в применении дополнительных экономических санкций.

В то же время, как пишет агентство, несколько поправок к итоговому документу были отклонены. Среди них призыв к странам НАТО и ЕС о немедленном отзыве из Москвы своих послов и закрытие всех диппредставительств, призыв не позволять россиянам получать убежища в странах ЕС, а также призыв к эстонскому правительству полностью закрыть границы с Россией и выйти из всех пограничных договоров.

Кроме того, ERR сообщил, что ряд оппозиционных партий предлагал запретить владеть оружием гражданам Белоруссии и России, находящимся в Эстонии, однако поправка не была принята. По закону оружие в Эстонии могут приобретать все граждане и резиденты, достигшие 18 лет, кроме короткоствольного — его можно приобретать с 21 года. Ранее с предложением запретить россиянам и белорусам владеть оружием выступала новая правительственная коалиция Эстонии (Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия).

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Эстония стала второй прибалтийской страной, которая объявила российскую власть террористической — в мае аналогичную резолюцию одобрил парламент Литвы. Власти Латвии в августе объявили Россию «спонсором терроризма».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Литвы экстремистским. По ее словам, Литве стоило бы за последние восемь лет хотя бы один раз высказаться за выполнение минских договоренностей и «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе». В то же время решение Латвии в МИДе назвали «проявлением русофобии».

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим». В поддержку резолюции проголосовали 99 депутатов, один воздержался. Кроме того, в документе говорится, что действия России «нарушают международное право и несовместимы с обязанностями ядерной державы, имеющей постоянное членство в Совете Безопасности ООН».

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение ПАСЕ «мусорным» и отметил, что оно было рождено «русофобской помойкой Европы». «Никакого значения и никакой юридической силы резолюция ПАСЕ не имеет. Это очередной образец совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды», — заявил он.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Эстония терроризм санкции Россия Военная операция на Украине
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