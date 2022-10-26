Польша приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России

За принятие резолюции проголосовали все присутствовавшие сенаторы. Они призвали расследовать военные преступления на Украине, обвинив в них Россию. Москва критиковала принятые ранее аналогичные резолюции других стран и организаций

Фото: Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании России «террористическим режимом», сообщается на сайте парламента. В документе осуждается «российская агрессия» против Украины.

Резолюция призывает международное сообщество поддержать расследование совершенных в ходе конфликта на Украине преступлений в Международном уголовном суде, передает PAP.

Резолюция польского сената — необязывающий документ, она носит символический характер.

Документы о признании российского режима террористическим прежде принимали и другие государства. Еще в мае подобную резолюцию утвердил сейм Литвы. В МИД России это решение назвали экстремистским. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Вильнюсу стоило бы за последние восемь лет хотя бы один раз высказаться за соблюдение минских соглашений и «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе».

18 октября резолюцию о террористическом режиме принял эстонский парламент. Ранее Латвия объявила Россию спонсором терроризма. В Москве это решение назвали «очередным проявлением русофобии», а действия Риги по «выделению неугодных стран в некую особую категорию» — «наглыми и самоуверенными» и противоречащими Уставу ООН.

Сенат США тоже утверждал резолюцию о признании России спонсором терроризма и призывал Госдепартамент принять такое решение. В Кремле негативно оценили призыв, а в МИДе пообещали не оставить без ответа подобный шаг «идиотического характера». Белый дом решил, что признание России спонсором терроризма может оказаться контрпродуктивным, ограничить переговорную позицию Киева и затруднить вывоз украинского зерна.

13 октября резолюцию о «террористическом режиме» в России приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). В российском МИДе заявили, что эта организация придерживается «крайне агрессивной линии», и запретили въезд некоторым депутатам ПАСЕ. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию «образцом совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды».