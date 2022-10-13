ПАСЕ приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой Россия признается «террористическим режимом». Заявления этого консультативного органа носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы для комитета министров Совета Европы

Фото: Council of Europe Parliamentary / Global Look Press

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим», сообщил в Twitter член украинской делегации и вице-президент комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению от Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, в поддержку резолюции проголосовали 99 депутатов ПАСЕ, один воздержался.

В проект резолюции была внесена поправка, которая предлагает «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался, пишет «Страна.ua».

Итоговый документ опубликован на сайте ПАСЕ. Из другой, также одобренной поправки к нему следует, что российские политические партии, которые прежде голосовали «за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран», обвиняются в «пособничестве терроризму».

Резолюция, о которой идет речь, носит название «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». Ее инициатором стал представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Этой резолюцией ПАСЕ требует от стран — участниц Совета Европы не признавать референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поддержать финансирование восстановления Украины и обеспечить страну «необходимыми средствами ПВО», а также создать специальный международный трибунал по военным преступлениям.

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Кроме того, в документе говорится, что действия России «нарушают международное право и несовместимы с обязанностями ядерной державы, имеющей постоянное членство в Совете Безопасности ООН».

ПАСЕ является консультативным органом при Совете Европы. Ассамблея состоит из представителей парламентов всех стран-участниц. Решения ПАСЕ носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.

Россия была членом Совета Европы, но в марте его покинула. Такое решение Россия приняла после того, как комитет ПАСЕ призвал исключить ее из состава СЕ за действия, «несовместимые со статусом страны — участницы организации».

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил тогда, что «ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну».

Толстой отметил, что Москва приняла решение выйти из Совета Европы «в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности».

В мае Россию признала террористическим государством Литва. Ее власти заявили, что считают спецоперацию на Украине геноцидом, и выступили за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений», предложив взять за основу Нюрнбергский или Токийский трибуналы. Вслед за Литвой в августе Россию объявила «спонсором терроризма» и Латвия.

В российском МИДе, комментируя решение Литвы, отметили, что к нему нужно относиться как «к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия». Что касается Латвии, то эта страна в очередной раз проявила «русофобию, которая давно стала камертоном» ее внешней политики, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Относительно референдумов российские власти неоднократно подчеркивали, что жители присоединенных территорий «свой выбор сделали» и Москва его обсуждать не будет.