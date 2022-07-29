В конгресс США внесут предложение признать Россию «спонсором терроризма»

В палату представителей внесут законопроект о признании России «спонсором терроризма». Авторы рассчитывают, что конгресс сможет самостоятельно наделить Москву этим статусом. В МИД России назвали это идеей «идиотического характера»

Фото: Jim Bourg / Reuters

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий США внесут в палату представителей законопроект об официальном признании России «спонсором терроризма», пишет газета Politico.

Издание отмечает, что принятая накануне Сенатом США резолюция, которая призывает госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию «спонсором терроризма», носит необязательный характер. Авторы законопроекта после консультаций с экспертами полагают, что Конгресс может самостоятельно принять соответствующее решение без участия Госдепартамента, «обойдя» его.

«Начиная с даты принятия этого закона Российская Федерация должна быть квалифицирована как страна, правительство которой признано неоднократно оказывавшим поддержку актам международного терроризма», — сказано в тексте документа (цитата по ТАСС).



Сейчас в список спонсоров терроризма в США внесли четыре страны - Сирию (в декабре 1979 года), Иран (январь 1984-го), КНДР (ноябрь 2017-го) и Кубу (январь 2021-го).



Попадание в этот перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.



В конце июля спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пригрозила Блинкену, что если он не станет признавать Россию «спонсором терроризма», это сделает конгресс, сообщал Politico со ссылкой на источники. Неназванный собеседник газеты отметил, что такой путь станет «очевидно, более сложным», однако Белый дом получит «политическое прикрытие» для наращивания экономического давления. По его мнению, нет юридическим причин, которые бы препятствовали самостоятельному решению конгресса этого вопроса.

Сенат США принял соответствующую резолюцию 28 июля, в документе упоминается «грубая сила», которую Россия «применяла против мирных жителей в ходе Второй чеченской войны». Так также говорится о поддержке Россией «сепаратистов в актах жестокости против украинских мирных жителей в Донбассе» с 2014 года, отравление Скрипалей (в причастности к нему власти западных стран обвиняют российские спецслужбы) и действия российской армии на Украине в ходе специальной военной операции.

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В Госдепартаменте настаивают, что принятые против России санкции уже имеют те же последствия, что и признание спонсором терроризма. По словам представителя ведомства Неда Прайса, в отношении этого «изучаются все возможные полномочия».

МИД России назвал предложение по признанию спонсором терроризма мерой «идиотического характера». «Безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — предупредила пресс-секретарь министерства Мария Захарова в конце апреля. В Кремле заявили об «очень негативных последствиях» такого решения. «С другой стороны очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой. Они и так находятся в незавидном положении», — добавил представитель президента Дмитрий Песков.



Критиковал предложение и французский лидер Эмманюэль Макрон, он в конце июня заверил, что Париж не поддержит такое решение в отношении Москвы.

