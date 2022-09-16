США увидели угрозу для Украины при признании России спонсором терроризма

У США есть варианты получше, чем признание России спонсором терроризма, считают в Белом доме. Блинкен отметил, что этот статус может стать «скорее контрпродуктивным». МИД России не исключил разрыв дипотношений с США

Джон Кирби (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Признание России спонсором терроризма осложнит переговорную позицию Киева, есть более подходящие инструменты для давления на Москву, заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляция шла на YouTube.

«Президент [Джо Байден] очень четко дал понять, что, как мы считаем, есть альтернативы лучше для того, чтобы призвать Россию к ответу и наращивать издержки и иные последствия за ее действия на Украине», — сказал Кирби.

Он уточнил, что в случае признания окажутся затруднены сделка по вывозу украинского зерна, поставки гуманитарной помощи на Украину, что будет угрожать продовольственной безопасности, кроме того, позиция президента Владимира Зеленского во время переговоров будет ограничена, «когда и если дойдет до этого».

Раскритиковал стремление наделить Россию этим статусом и госсекретарь Энтони Блинкен, пояснив, что против Москвы уже введены санкции, которые применяются против стран — спонсоров терроризма. Однако, если наделить Россию таким статусом, это повлечет «непреднамеренные последствия», предупредил он.

«То, что мы делаем, — это работаем с конгрессом прямо сейчас, чтобы выяснить, есть ли другой путь, который может быть достигнут за счет использования обозначения страны — спонсора терроризма без каких-либо непреднамеренных последствий, которые сделали бы его скорее контрпродуктивным, чем продуктивным», — сказал Блинкен, передает CNN.

Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие санкции: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и другие. Кроме того, по закону в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют с ней торговые отношения.



США признали спонсорами терроризма четыре государства: Сирию (в декабре 1979 года), Иран (январь 1984-го), КНДР (ноябрь 2017-го) и Кубу (январь 2021-го).

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Признать Россию страной — спонсором терроризма попросил украинский президент Владимир Зеленский американского коллегу Джо Байдена, писала в апреле The Washington Post со ссылкой на источники. По информации газеты, тот в ответ не сделал какие-либо конкретные заявления, отметив, что готов изучить разные методы давления на Россию.

Конгресс США самостоятельно наделит Россию статусом спонсора терроризма, если этого не сделает Госдепартамент, предупредила госсекретаря Энтони Блинкена спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говорили источники Politico. Неназванный собеседник газеты отметил, что никаких юридических причин, которые могли бы помешать конгрессу принять такое постановление, нет. «Принятие закона конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем решение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина», — считает он.

В середине сентября сенаторы от Республиканской и Демократической партий США Линдси Грэм (штат Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (штат Коннектикут) представили соответствующий законопроект.

Российский МИД предупредил, что признание станет «точкой невозврата» в отношениях двух стран «с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений». В министерстве не исключили, что дипломатические отношения России и США могут быть в результате этого разорваны.

