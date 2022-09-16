Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16:03
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 22:44
Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно Политика, 22:25
США увидели угрозу для Украины при признании России спонсором терроризма Политика, 22:20
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 22:18
На саммите ШОС двусторонние встречи оказались важнее коллективных Политика, 22:14
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 21:53
Вызванному в сборную России футболисту предложили выступать за Армению Спорт, 21:49
Кадыров сообщил о прибытии в Донбасс двух чеченских батальонов Политика, 21:48
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В ЦРУ сообщили о планах КНР подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году Политика, 21:40
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 21:30
СКА обыграл московское «Динамо» в матче лидеров КХЛ Спорт, 21:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:12
В Киргизии из-за боев на границе эвакуировали 136 тыс. человек Политика, 21:08
Дэвид Бекхэм отстоял в очереди 13 часов, чтобы проститься с Елизаветой II Спорт, 21:07
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

США увидели угрозу для Украины при признании России спонсором терроризма

Белый дом: признание России спонсором терроризма ограничит гибкость Украины в переговорах
У США есть варианты получше, чем признание России спонсором терроризма, считают в Белом доме. Блинкен отметил, что этот статус может стать «скорее контрпродуктивным». МИД России не исключил разрыв дипотношений с США
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Признание России спонсором терроризма осложнит переговорную позицию Киева, есть более подходящие инструменты для давления на Москву, заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляция шла на YouTube.

«Президент [Джо Байден] очень четко дал понять, что, как мы считаем, есть альтернативы лучше для того, чтобы призвать Россию к ответу и наращивать издержки и иные последствия за ее действия на Украине», — сказал Кирби.

Он уточнил, что в случае признания окажутся затруднены сделка по вывозу украинского зерна, поставки гуманитарной помощи на Украину, что будет угрожать продовольственной безопасности, кроме того, позиция президента Владимира Зеленского во время переговоров будет ограничена, «когда и если дойдет до этого».

Сенаторы США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма
Политика
Фото:Mark Makela / Getty Images

Раскритиковал стремление наделить Россию этим статусом и госсекретарь Энтони Блинкен, пояснив, что против Москвы уже введены санкции, которые применяются против стран — спонсоров терроризма. Однако, если наделить Россию таким статусом, это повлечет «непреднамеренные последствия», предупредил он.

«То, что мы делаем, — это работаем с конгрессом прямо сейчас, чтобы выяснить, есть ли другой путь, который может быть достигнут за счет использования обозначения страны — спонсора терроризма без каких-либо непреднамеренных последствий, которые сделали бы его скорее контрпродуктивным, чем продуктивным», — сказал Блинкен, передает CNN.

Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие санкции: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и другие. Кроме того, по закону в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют с ней торговые отношения.

США признали спонсорами терроризма четыре государства: Сирию (в декабре 1979 года), Иран (январь 1984-го), КНДР (ноябрь 2017-го) и Кубу (январь 2021-го).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям
Статьи
Pro
Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Юань все дешевле: стоит ли россиянам покупать валюту КНР
Прогнозы
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Mary Turner / Getty Images Почему доллар укрепляется и чем это опасно для всего мира
Статьи

Россия сочтет точкой невозврата признание ее в США «спонсором терроризма»
Политика
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве &nbsp;

Признать Россию страной — спонсором терроризма попросил украинский президент Владимир Зеленский американского коллегу Джо Байдена, писала в апреле The Washington Post со ссылкой на источники. По информации газеты, тот в ответ не сделал какие-либо конкретные заявления, отметив, что готов изучить разные методы давления на Россию.

Конгресс США самостоятельно наделит Россию статусом спонсора терроризма, если этого не сделает Госдепартамент, предупредила госсекретаря Энтони Блинкена спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говорили источники Politico. Неназванный собеседник газеты отметил, что никаких юридических причин, которые могли бы помешать конгрессу принять такое постановление, нет. «Принятие закона конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем решение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина», — считает он.

В середине сентября сенаторы от Республиканской и Демократической партий США Линдси Грэм (штат Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (штат Коннектикут) представили соответствующий законопроект.

Эксперты спрогнозировали ответ России на признание спонсором терроризма
Политика
Фото:Ints Kalnins / Reuters

Российский МИД предупредил, что признание станет «точкой невозврата» в отношениях двух стран «с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений». В министерстве не исключили, что дипломатические отношения России и США могут быть в результате этого разорваны.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
спонсор терроризм США Украина переговоры Энтони Блинкен
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Сенаторы США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма
Политика
Белый дом объяснил отказ признавать Россию страной — спонсором терроризма
Политика
Байден ответил на вопрос о признании России спонсором терроризма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter