Сенат США принял резолюцию о признании России спонсором терроризма

Решение принято на фоне слов госсекретаря Энтони Блинкена, что санкции против России равнозначны признанию ее спонсором терроризма. В МИДе ранее заявляли об «идиотическом характере» решения

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Сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством — спонсором терроризма.

Блинкен накануне заявил, что последствия введенных против страны санкций практически равносильны ее включению в список спонсоров терроризма, но в Госдепе изучают этот вопрос.

В принятой 27 июля сенатом резолюции упоминается «грубая сила», которую Россия «применяла против мирных жителей в ходе Второй чеченской войны», а также поддержка Москвой «сепаратистов в актах жестокости против украинских мирных жителей в Донбассе» с 2014 года, отравление Скрипалей (в причастности к нему власти западных стран обвиняют российские спецслужбы) и действия российской армии на Украине в ходе специальной военной операции.

Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России из-за санкций. Кроме того, по закону в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других государств, которые сохраняют с ней торговые отношения. Сейчас в американском списке спонсоров терроризма четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба.

В середине апреля The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена признать Россию страной — спонсором терроризма. Через несколько дней в Госдепартаменте сообщили, что изучают такую меру.

Представитель российского МИДа Мария Захарова после этого заявила, что Москва не оставит без ответа подобное действие «идиотического характера».

В Кремле этот призыв оценили негативно. «Хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой. Они и так находятся в незавидном положении», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Я считаю, что это абсолютно безобразная акция. Обвинять великого соседа в том, что это террористическое государство, просто аморально. Именно Россия боролась с международным терроризмом на Ближнем Востоке, в Сирии, Ираке, на Северном Кавказе», — ранее говорил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя подобное решение парламента Литвы.