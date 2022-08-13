Россия сочтет точкой невозврата объявление ее в США спонсором терроризма
Москва предупредила Вашингтон, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Ситуацию в отношениях между странами он охарактеризовал как «турбулентную», отметив, что западные государства во главе с США «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике». Дарчиев упомянул предложение объявить Москву «спонсором терроризма». «Если она [инициатива] будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений», — предупредил глава департамента МИДа.
Он не исключил, что в таком случае Россия может понизить уровень дипломатических отношений с Соединенными Штатами или даже разорвать их.
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