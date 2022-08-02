МИД назвал причину для возможного разрыва дипотношений с США

Результатом возможного признания России «спонсором терроризма» может стать разрыв дипотношений с США, заявила Мария Захарова. По ее словам, Москва готова к такому сценарию

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Признание России «спонсором терроризма» может привести к разрыву дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой, однако последняя готова к такому сценарию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, это применение собственного законодательства Штатов, противоречащее международному, с целью заставить другое государство действовать по правилам США. При этом, утверждает Захарова, США не под силу расправляться с режимами, которые американцы называют террористическими.

«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», — сказала она, отметив, что после разрыва отношений «Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями».

Сейчас в список спонсоров терроризма в США включены четыре страны — Иран, КНДР, Куба и Сирия. Попадание в перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения — эти меры уже входят в перечень антироссийских санкций. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

В середине апреля The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена признать Россию государством — спонсором терроризма. По словам собеседников издания, Байден не стал давать таких обязательств, но пообещал рассмотреть меры по усилению давления на Москву.

Через несколько дней представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что Вашингтон изучает вопрос о возможном внесении России в список стран — спонсоров терроризма.

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Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что принятые против России санкции уже имеют те же последствия, которые повлекло бы признание ее страной — спонсором терроризма. Тем не менее 28 июля сенат США принял соответствующую резолюцию. В документе отмечалась «грубая сила», которую Россия «применяла против мирных жителей в ходе второй чеченской войны», поддержка Москвой «сепаратистов в актах жестокости против украинских мирных жителей в Донбассе» с 2014 года и действия российской армии на Украине в ходе специальной военной операции.

В Белом доме не исключили вероятность признания России государством — спонсором терроризма. Представитель ведомства Карин Жан-Пьер уточнила, что Вашингтон рассматривает эту меру наряду с другими предложениями.