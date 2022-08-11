Латвия объявила Россию спонсором терроризма

Латвия также призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам

Фото: Saeima / Flickr

Сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма. Сообщение об этом опубликовано на его сайте. Рига также призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». В частности, страна — «крупнейший поставщик оружия режиму Башара Асада в Сирии». Кроме того, Рига напомнила об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, а также о катастрофе малайзийского Boeing в Донецкой области в в 2014-м. Российские власти неоднократно опровергали сообщения о причастности к этим событиям.

Аналогичную «жестокую, аморальную и незаконную тактику» Россия выбрала и на Украине, заявил Колс. В сейме напомнили, что с начала спецоперации свои дома покинули 12 млн украинцев, более 5 млн уехали из страны.

Латвийские власти также считают, что Россия «намеренно продолжает углублять глобальный продовольственный кризис». Они отметили, что менее чем через сутки после заключения «зерновой сделки» Россия ударила по одесскому порту. Таким образом страна «продемонстрировала неуважение к своим обязательствам», заявили в сейме.

В Минобороны России подчеркивали, что удар был нанесен по военной инфраструктуре — кораблю и складу с ракетами. «Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять на начало процесса отгрузки», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Латвии также прокомментировали предложение спикера Госдумы России Вячеслава Володина упростить получение российского гражданства для соотечественников из стран Прибалтики — тех, кто находится там в статусе «неграждан». Как заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, жителям страны, получившим российское гражданство, впредь не будут выдаваться виды на жительство. После получения российского паспорта они должны будут покинуть Латвию, написал он в Twitter.

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В мае террористическим государством Россию признала Литва. Она стала первым государством, принявшим такое решение. В сейме Литвы заявили, что считают российскую спецоперацию геноцидом, и выступили за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений», предложив взять за основу Нюрнбергский или Токийский трибуналы.

В российском МИДе решение литовского сейма назвали экстремистским. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Вильнюсу стоило за последние восемь лет хоть раз высказаться за выполнение минских договоренностей и «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе». По ее словам, Литва, будучи членом НАТО, никогда не выражала озабоченность «противозаконными, агрессивными» действиями альянса, которые «приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось». Среди таких действий Захарова назвала бомбардировку Югославии, войну в Ираке и ситуацию в Афганистане.

После начала российской спецоперации за включение России в список стран — спонсоров терроризма выступали и в США, в частности в конце июля соответствующую резолюцию принял сенат. Внести Россию в этот перечень президента США Джо Байдена призвал и украинский президент Владимир Зеленский. Пока в американский список спонсоров терроризма входят четыре государства — Сирия, Иран, КНДР и Куба.