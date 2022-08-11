Латвия объявила Россию спонсором терроризма

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 61,7 (+0,15) Инвестиции, 10 авг, 16:19
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 60,45 (+0,07) Инвестиции, 10 авг, 16:19
Губернатор сообщил о 25 «прилетах» во время обстрелов в Курской области Политика, 13:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:07
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 13:07
МИД назвал фейками сообщения о добровольцах из КНДР на Украине Политика, 13:05
В Латвии не будут выдавать ВНЖ получившим российское гражданство Политика, 12:56
Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Pro, 12:56
Выпускающие в России Coca-Cola заводы сократили производство в 1,5 раза Бизнес, 12:54
Акции «Распадской» упали почти на 8% вопреки сильному росту прибыли Инвестиции, 12:48
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Протасевич дал показания по делу о «захвате власти» Политика, 12:46
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 12:44
Большинство россиян заявили, что не сталкивались с ЛГБТ-пропагандой Общество, 12:43
В Бразилии заявили о нежелании переигрывать сорванный матч с Аргентиной Спорт, 12:39
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 12:38
Названа причина подорожания новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max Life, 12:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Латвия объявила Россию спонсором терроризма

Латвия объявила Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Латвия также призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам
Фото: Saeima / Flickr
Фото: Saeima / Flickr

Сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма. Сообщение об этом опубликовано на его сайте. Рига также призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». В частности, страна — «крупнейший поставщик оружия режиму Башара Асада в Сирии». Кроме того, Рига напомнила об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, а также о катастрофе малайзийского Boeing в Донецкой области в в 2014-м. Российские власти неоднократно опровергали сообщения о причастности к этим событиям.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Аналогичную «жестокую, аморальную и незаконную тактику» Россия выбрала и на Украине, заявил Колс. В сейме напомнили, что с начала спецоперации свои дома покинули 12 млн украинцев, более 5 млн уехали из страны.

Латвийские власти также считают, что Россия «намеренно продолжает углублять глобальный продовольственный кризис». Они отметили, что менее чем через сутки после заключения «зерновой сделки» Россия ударила по одесскому порту. Таким образом страна «продемонстрировала неуважение к своим обязательствам», заявили в сейме.

В Минобороны России подчеркивали, что удар был нанесен по военной инфраструктуре — кораблю и складу с ракетами. «Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять на начало процесса отгрузки», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Латвии также прокомментировали предложение спикера Госдумы России Вячеслава Володина упростить получение российского гражданства для соотечественников из стран Прибалтики — тех, кто находится там в статусе «неграждан». Как заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, жителям страны, получившим российское гражданство, впредь не будут выдаваться виды на жительство. После получения российского паспорта они должны будут покинуть Латвию, написал он в Twitter.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Фото: R McPhedran / Getty Images Не боялся ничего, кроме перелетов: как Мухаммед Али стал чемпионом мира
Статьи
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию
Инструкции
Pro
Какие налоги становятся сюрпризом для участника сделки по продаже бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО
Инструкции
Pro
Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования

В сенате США вновь призвали Байдена признать Россию спонсором терроризма
Политика
Ричард Блюменталь и Линдси Грэм

В мае террористическим государством Россию признала Литва. Она стала первым государством, принявшим такое решение. В сейме Литвы заявили, что считают российскую спецоперацию геноцидом, и выступили за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений», предложив взять за основу Нюрнбергский или Токийский трибуналы.

В российском МИДе решение литовского сейма назвали экстремистским. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Вильнюсу стоило за последние восемь лет хоть раз высказаться за выполнение минских договоренностей и «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе». По ее словам, Литва, будучи членом НАТО, никогда не выражала озабоченность «противозаконными, агрессивными» действиями альянса, которые «приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось». Среди таких действий Захарова назвала бомбардировку Югославии, войну в Ираке и ситуацию в Афганистане.

После начала российской спецоперации за включение России в список стран — спонсоров терроризма выступали и в США, в частности в конце июля соответствующую резолюцию принял сенат. Внести Россию в этот перечень президента США Джо Байдена призвал и украинский президент Владимир Зеленский. Пока в американский список спонсоров терроризма входят четыре государства — Сирия, Иран, КНДР и Куба.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Латвия Военная операция на Украине терроризм гражданство
Материалы по теме
В сенате США вновь призвали Байдена признать Россию спонсором терроризма
Политика
В ЕС начали обсуждать идею запретить выдавать шенгенские визы россиянам
Политика
Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать Европу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter