Аксенов счел «мусорной» резолюцию ПАСЕ о «террористическом режиме» России

Сергей Аксенов (Фото: Aksenov82 / Telegram)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла «мусорное решение», когда одобрила резолюцию о признании властей России «террористическим режимом». Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Очередное мусорное решение, рожденное русофобской помойкой Европы», — написал он.

Аксенов отметил, что депутаты вынесли такое решение после удара по Крымскому мосту. Он также пишет о попытках Киева «устроить десятки других терактов, в числе которых диверсии на атомных объектах и расстрел гражданского самолета из ПЗРК».

«И вот итог. Они обвинили в терроризме... Россию. <...> Никакого значения и никакой юридической силы резолюция ПАСЕ не имеет. Это очередной образец совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды», — заявил Аксенов.

Резолюцию, о которой идет речь, ПАСЕ приняла накануне, 13 октября. В ней депутаты признали Россию «террористическим режимом». Российские политические партии, которые прежде голосовали «за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран», обвинили в «пособничестве терроризму».

Своей резолюцией ПАСЕ потребовала от стран — участниц Совета Европы не признавать референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поддержать финансирование восстановления Украины и обеспечить страну «необходимыми средствами ПВО», а также создать специальный международный трибунал по военным преступлениям. Однако, так как ПАСЕ является консультативным органом при Совете, ее решения носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.

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Россия вышла из состава Совета в марте, после того, как комитет ПАСЕ призвал ее исключить. Ассамблея сочла действия России на Украине «несовместимыми со статусом страны — участницы организации».