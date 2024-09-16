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Военная операция на Украине ,  
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Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Сюжет
Военная операция на Украине
У России и Украины есть возможность договориться, нужно изучить все предложенные мирные инициативы, считает президент Казахстана. По его мнению, эскалация будет угрозой для всего мира, а «соседние народы должны жить в мире»
Олаф Шольц и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев
Олаф Шольц и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

В военном отношении Россия непобедима, дальнейшая эскалация конфликта на Украине грозит непоправимыми последствиями для всего человечества, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, пишет zakon.kz.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — сказал Токаев.

Шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен на переговорах в Стамбуле в 2022-м, но возможность добиться мира все еще существует, отметил он.

Токаев призвал внимательно рассмотреть все мирные инициативы от разных стран «и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

«На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании», — сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что у его страны — самая длинная сухопутная граница с Россией, страны развивают сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.

«В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий», — заявил Токаев.

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Касым-Жомарт Токаев Олаф Шольц Военная операция на Украине переговоры
Касым-Жомарт Токаев фото

Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана
17 мая 1953 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года

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