Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
В военном отношении Россия непобедима, дальнейшая эскалация конфликта на Украине грозит непоправимыми последствиями для всего человечества, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, пишет zakon.kz.
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — сказал Токаев.
Шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен на переговорах в Стамбуле в 2022-м, но возможность добиться мира все еще существует, отметил он.
Токаев призвал внимательно рассмотреть все мирные инициативы от разных стран «и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов».
«На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании», — сказал Токаев.
Президент Казахстана отметил, что у его страны — самая длинная сухопутная граница с Россией, страны развивают сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.
«В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий», — заявил Токаев.
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