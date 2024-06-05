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Военная операция на Украине ,  
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Киев ответил на мирный план Китая и Бразилии

Киев в ответ на мирный план КНР оставил за собой решение, каким должен быть мир
Сюжет
Военная операция на Украине
Именно Украина должна решать, каким должен быть мир, заявили в Киеве. Участие Китая в саммите в Швейцарии там назвали возможностью «сделать практический вклад» в сторону мира. Россия не видит перспектив в переговорах без Москвы
Здание МИД Украины
Здание МИД Украины (Фото: Friedemann Kohler / dpa / Global Look Press)

Именно Украина должна определять, каким должен быть мир, а участие Китая в саммите в Швейцарии «могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира», заявили в украинском МИДе в ответ на «мирный план» Китая и Бразилии, сообщает УНИАН.

«Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит», — сказали во внешнеполитическом ведомстве, комментируя слова китайского министра иностранных дел Ван И, произнесенные им на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Ван И, в частности, заявил о готовности Пекина содействовать мирным переговорам по Украине, однако условия для них, по его мнению, еще не созданы.

Китай и Бразилия в мае выступили за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Позднее глава китайского МИДа сообщил, что более двух десятков стран поддержали предложения Китая и Бразилии по Украине.

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15–16 июня в Швейцарии пройдет «саммит мира» по «украинской формуле». Китай отклонил приглашение на него. Пекин заявлял, что готов поддержать организацию мирной конференции с участием всех сторон. Зеленский обвинил китайскую сторону в попытке сорвать саммит. Российскую сторону в Швейцарию не позвали. В Кремле назвали предстоящую конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины», так как она пройдет без участия Москвы. Там также подчеркнули, что Швейцария «отходит от своей многолетней, давней, традиционной и основанной на нейтралитете [позиции]».

Россия неоднократно заявляла о том, что не отказывается от проведения переговоров с Украиной, но с учетом своих интересов. Украинский лидер считает переговоры нереалистичными: мирное соглашение, по его словам, будет «ловушкой».

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Теги
Елена Чернышова
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