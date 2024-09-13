Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Если Украине разрешат дальнобойные удары, это изменит суть конфликта и будет означать войну стран НАТО с Россией, сказал Путин. Британский премьер ответил, что Запад не ищет конфликта, а Киев имеет право на самооборону

Кир Стармер (Фото: Stefan Rousseau / Reuters)

Россия «изначально все это начала» и «была причиной конфликта» на Украине, заявил британский премьер Кир Стармер журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова российского президента Владимира Путина.

Путин вечером 12 сентября предупредил, что если западные страны разрешат Украине применять дальнобойные вооружения для ударов по российской территории, это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его мнению, Киев не сможет наносить такие удары сам, ему будут необходимы данных со спутников НАТО, и в результате изменится сама суть, природа конфликта. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил российский президент.

Премьер прокомментировал ситуацию во время полета в США на переговоры с американским президентом Джо Байденом. По его словам, именно тема поддержки Киева будет предметом переговоров, которые затронут стратегию, «а не только тактику». Стармера спросили, считает ли он разрешение ВСУ на удары британскими ракетами по российской территории актом войны НАТО против России.

«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — сказал Стармер (цитата по Би-би-си).

В Белом отказались комментировать слова Путина. «Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов», — ответила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер в ответ на вопрос, обеспокоен ли Вашингтон словами президента России о возможном вовлечении в конфликт (цитата по ТАСС).

Западные страны долгое время отказывали Киеву в просьбах разрешить бить по России дальнобойным вооружением. Как выяснило Politico, теперь ситуация резко изменилась из-за сведений США о поставках Ираном ракет в Россию (Москва и Тегеран опровергают подобные обвинения).

«Стрелки часов в Вашингтоне сдвинулись из-за иранских ракет», — пояснил Politico помощник британского премьера по обороне в балтийском регионе на условиях анонимности. С его слов, сейчас дискуссии ведутся, по каким целям Украине можно будет наносить удары и насколько далеко от границы: «В Вашингтоне по-прежнему опасаются, что фильтрация того, на что можно наносить удары, а на что нельзя, вовлекает США в планирование войны, а они очень хотят избежать подозрений в своей причастности к этому».

По сведениям Le Monde, промедление также связано с несколькими ошибками, которые допустили ВСУ в глазах западных должностных лиц. По словам собеседников, вторжение в Курскую область побудило западные страны потребовать у Киева четкой стратегии действий, опасаясь расширения конфликта «за пределы Украины, в частности на Польшу и Латвию».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.