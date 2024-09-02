Путин пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами»

Намерения ВСУ в Курской области провалятся, и Украина захочет переговоров, уверен Путин. Москва не отказывается от диалога, но нужно «разобраться с бандитами», проникшими на территорию России, заявил он

Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

Операция Киева в Курской области провалится, и после этого Украина захочет перейти к переговорам, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» в одной из школ Кызыла. Путин вновь назвал действия ВСУ провокацией.

По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров и решения вопросов мирными средствами. «Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — сказал он.

ВСУ атаковали Курскую область, чтобы прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, уверен Путин: «Результат известен? Да, конечно. Прежде всего это касается наших людей, люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области, но главной задачи, которую ставил противник, — остановить наступление на Донбассе — они не достигли». По словам Путина, российские войска в Донбассе берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами». Минобороны России регулярно сообщает о занятии новых населенных пунктов в ДНР.

12 августа, через шесть дней после начала боев в Курской области, Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории. В конце месяца он встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о противодействии ВСУ в регионе.

Помощник Путина Юрий Ушаков 19 августа говорил, что с учетом «авантюры» в Курской области сейчас о переговорах речи не идет, в то же мирные предложения, которые в июне озвучил президент, не аннулированы. Они включают полный вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксацию статуса этих регионов как российских субъектов, отмену санкций против Москвы. Украина считает эти предложения ультиматумом и выдвигает свои условия, которые отвергает Россия.