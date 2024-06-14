Что означает мирное предложение Владимира Путина

Условия мира — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание регионов и снятие санкций. Почему инициатива выдвинута сейчас и что может последовать за ней — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Какие условия мирного урегулирования предложил Владимир Путин

Выступая 14 июня на встрече с руководством МИД России, Владимир Путин изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. Прежде всего, это полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. «Причем обращаю внимание — именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — уточнил он.

Среди других условий:

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;

демилитаризация и денацификация Украины;

фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;

отмена всех западных санкций против России.

Российский президент отметил, что в случае согласия украинского руководства и начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО, он «в ту же минуту» отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров. Путин подчеркнул, что тем самым делает «конкретное, реальное мирное предложение», предполагающее окончательное завершение конфликта, а не его заморозку или временное перемирие. «Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — добавил российский лидер. Он предупредил, что ситуация на земле продолжит изменяться не в пользу Украины, и в будущем условия для переговоров уже будут другими.

Российский президент также отдельно отметил, что Москва не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины из-за отмены президентских выборов и истечения срока его полномочий. Единственный орган, чьи полномочия продлеваются в условиях военного положения, — это украинский парламент, заявил Путин.

«Иными словами, именно Верховная рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти <...> Причем председатель Верховной рады — исполняющий обязанности президента, и наделяется специальными полномочиями, в том числе в сфере обороны, безопасности, верховного главнокомандования вооруженными силами», — сказал он. «Отсутствие легитимности Зеленского не является препятствием для ведения переговоров», — заявил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что Путин рассказал о предыдущих попытках мирного урегулирования Российский президент заявил, что в феврале—марте 2022 года Москва предпринимала попытки урегулировать ситуацию мирным путем на переговорах с украинскими представителями в Белоруссии и Турции. В тот же период российские войска подошли к Киеву, однако речи о штурме украинской столицы не шло, сказал президент. По словам Путина, это была операция по принуждению Украины к миру. «Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения и тем самым прекратить войну, развязанную Киевом против Донбасса еще в 2014 году, разрешить вопросы, представляющие угрозу для безопасности нашей страны, для безопасности России», — заявил он. Путин также рассказал, что 5 марта 2022 года в Москву с рабочим визитом прибыл «западный политик», предложивший свои посреднические усилия и утверждавший, что заручился поддержкой лидеров Франции и Германии, а также высокопоставленных представителей США. По словам российского президента, его гость поинтересовался, зачем российские войска вошли на юг Украины и что будет с Херсонской и Запорожской областями после завершения боевых действий. «На это ответил, что в целом не исключаю сохранение украинского суверенитета над этими территориями, однако при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут — юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую область», — рассказал он. После этого, по словам Путина, иностранный политик отправился в Киев, однако украинские власти отвергли его посредничество и «в достаточно жесткой форме» обвинили в пророссийской позиции. Речь, по всей видимости, идет о тогдашнем премьер-министре Израиля Нафтали Беннете — именно он встречался с Путиным 5 марта. Его бывший советник по нацбезопасности Эяль Хулата рассказывал Axios, что Израиль был вовлечен в мартовские переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии и обменялся с Киевом 18 предложениями по урегулированию конфликта, однако к концу марта все усилия сошли на нет на фоне событий в Буче.

Формула мира и «перехват повестки»

Офис Владимира Зеленского отверг предложенные Владимиром Путиным условия разрешения конфликта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в озвученных российским президентом пунктах «нет реальных мирных предложений и нет желания завершить войну», но «есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах». Позже о российской инициативе высказался Владимир Зеленский — он назвал ее «ультимативным посланием».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также негативно отозвался о российском предложении — оно, по его мнению, фактически подразумевает достижение Россией своих военных целей и сдачу Украиной еще больших территорий. «Это не предложение мира, а предложение еще большей агрессии и оккупации. Оно демонстрирует, что цель России — контроль над Украиной», — заявил Столтенберг журналистам.

«Владимиру Путину доложено о реакции президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга на его инициативу. По мнению президента, их реакция предсказуема», — заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, условия для мирных переговоров по Украине — не ультиматум, а мирная инициатива.

«Здесь просто украинской стороне нужно задуматься, это действительно мирное предложение Путина. Речь идет о дальнейшем обсуждении гарантии безопасности. Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», — сказал Песков «Известиям».

Выдвинутые Путиным предложения позволили России перехватить информационную повестку в преддверии мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня, заявил РБК научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Даже если формально эти предложения сразу отвергнут и организаторы попытаются сосредоточиться на той повестке, которую они определили, так или иначе вне рамок формальных сессий их будут обсуждать и комментировать», — пояснил свою точку зрения эксперт.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов также считает, что сегодняшнее выступление стало своего рода ответом Путина на швейцарскую конференцию. По мнению политолога, российский президент выдвинул собственную «формулу мира», продемонстрировав, что Россия не следует чужим идеям, а сама формулирует свои тезисы и запросы.

При этом Путин вряд ли рассчитывает начать переговорный процесс на таких условиях, предположил Лукьянов. «Владимир Путин — слишком опытный политик, чтобы рассчитывать на такое. Самое главное в его словах — то, что никаких пауз и заморозки не будет: либо мы фундаментально садимся обсуждать все вопросы сразу и вырабатываем новый тип взаимоотношений в сфере европейской безопасности, либо вооруженный конфликт продолжается», — пояснил он.

По оценке Кортунова, выдвинутые Путиным условия неприемлемы для Зеленского и его команды, поскольку противоречат установке украинского руководства на возвращение к границам 1991 года, а требования Москвы по денацификации и демилитаризации подразумевают если не полную смену политического режима, то его трансформацию. Эксперт предположил, что именно по этой причине Путин коснулся вопроса легитимности украинского президента и парламента, тем самым апеллируя к тем политическим силам на Украине, которые «в какой-то момент могут взять инициативу в свои руки».

Политолог также отметил, что, хотя западные страны не заинтересованы в победе России, территориальный вопрос не является для них столь же принципиальным, как для Киева. «Западу важно сохранить Украину как прозападное государство. Но здесь возникает вопрос по нейтральному статусу — понятно, что с учетом обещаний, который Запад дал Киеву, Украине отказаться от такой перспективы трудно», — подчеркнул он. При этом Кортунов указал на наличие некоторых пересечений между предложениями Путина и мирным планом Китая, при том что Пекин неоднократно выступал в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Но если оценивать отношение других стран, то в Пекине к нему скорее всего отнесутся более благосклонно», — заявил он.

Что Путин говорил о новой архитектуре безопасности в Евразии

Владимир Путин также заявил, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. По его оценке, сейчас, «мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности», что требует от России совместно с заинтересованными странами проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного объяснения.

На каких принципах Владимир Путин предложил создать новую архитектуру безопасности в Евразии:

в обозримой перспективе необходимо сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития;

государства и региональные структуры Евразии сами должны определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности;

необходимо активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями; речь идет о Союзном государстве, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, а также подключить к нему в перспективе других участников евразийского объединения — от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока;

в перспективе «надо вести дело» к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе;

при этом будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая европейские и натовские страны;

необходимо также проработать вопросы экономики, социального благополучия, совместное преодоление бедности, неравенства.

Путин рассказал, что обсудил эту проблематику в ходе недавнего визита в Китай с председателем КНР Си Цзиньпином. «Отметили, что российское предложение не противоречит, а, напротив, дополняет и полностью согласуется с основными принципами китайской инициативы в сфере глобальной безопасности», — пояснил российский президент.

Москва, по его словам, также поддерживает идею Минска разработать хартию многополярности и многообразия в XXI веке. «В ней можно сформулировать не только рамочные принципы евразийской архитектуры с опорой на базовые нормы международного права, но и в более широком плане стратегическое видение сущности природы многополярности и многосторонности как новой системы международных отношений, приходящей на смену западноцентричному миру», — предположил он.

С этой инициативой Белоруссия выступила в октябре 2023-го на международной конференции по вопросам евразийской безопасности в Минске. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник отметил, что страны Глобального большинства — глобальных Востока и Юга — могли бы изложить в этом документе принципы построения справедливого мирового порядка и отразить «факт многообразия цивилизаций».

Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров развития, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией, отметил Путин. «И мы, главное, к этому готовы», — подчеркнул он.

По его словам, в мире идут «глубинные системные изменения», и это внушает «оптимизм и надежду». «Утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе», — заключил российский президент.