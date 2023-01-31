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Президент Бразилии предложил формат урегулирования конфликта на Украине

Лула да Силва предложил многосторонний формат урегулирования конфликта на Украине
Бразилия не заинтересована в отправке вооружений, которые могли бы быть использованы в конфликте между Россией и Украиной, подчеркнул Лула да Силва. Вместо этого лидер предложил создать многосторонний формат по аналогии с G20
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Getty Images / Getty Images)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта, передает G1. На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем он допустил создание многостороннего формата по аналогии с G20.

Он счел ошибочным решение России ввести войска на Украину. «Но я считаю, что когда один не хочет, двое не дерутся», — добавил Лула да Силва.

По его словам, если он может помочь, он это сделает. Президент Бразилии выразил готовность поговорить с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Однако он указал на то, что важнее собрать группу тех, кто «обладает достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом».

Лула да Силва подчеркнул, что страна не заинтересована в отправке вооружений, чтобы они использовались в конфликте между Россией и Украиной. «Бразилия — страна мира. Поэтому Бразилия не хочет иметь никакого участия, даже косвенного», — заключил он.

Материал дополняется. 

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