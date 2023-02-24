МИД КНР опубликовал позицию по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов

Китай опубликовал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине

Страна призвала уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия и возобновить переговоры, а также отказаться от санкций

Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса, документ размещен на сайте МИДа страны.

В нем — 12 пунктов:

уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;

разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;

защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;

поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

О намерении Китая представить свой план урегулирования 18 февраля заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников сообщал, что среди пунктов китайского плана — призывы к прекращению огня и приостановке поставок оружия Киеву, однако, как видно, этот пункт в позиции Пекина отражен не был.

Ван И 22 февраля в Москве встретился в президентом Владимиром Путиным, после этого МИД КНР сообщил, что Россия подтвердила готовность решить конфликт путем переговоров.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Ван И поделился с ним деталями мирного плана и Украина их изучит. Позже президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил встречу Пекину и «это в интересах Украины».

В Госдепартаменте США заявили о сомнениях в конструктивности китайского плана и допустили, что Китай может поставить России оружие.