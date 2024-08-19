Зеленский назвал цель ВСУ в Курской области
Одна из целей операции украинских сил в Курской операции является «создание буферной зоны» на территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Также он призвал союзников Киева ускорить поставки военной помощи. «Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», — отметил украинский президент. Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук 15 августа заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» для перемещения людей «на территории России, прилегающей к территории Украины».
Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс., сообщал врио губернатора Алексей Смирнов. Минобороны России отчитывается о предотвращении попыток прорыва. По данным российского военного ведомства, к 18 августа украинская сторона потеряла более 3460 военных и 50 танков.
Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк называл целью операции ВСУ в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Российский президент счел бесперспективными переговоры с теми, кто атакует мирное население, и пообещал «достойный ответ».
«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — сказал президент.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов