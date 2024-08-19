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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал цель ВСУ в Курской области

Зеленский назвал целью ВСУ в Курской области «создание буферной зоны»
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что целью операции ВСУ в Курской области является «создание буферной зоны». Владимир Путин заявлял, что Украина получит «достойный ответ»

Одна из целей операции украинских сил в Курской операции является «создание буферной зоны» на территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Также он призвал союзников Киева ускорить поставки военной помощи. «Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», — отметил украинский президент. Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 15 августа заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» для перемещения людей «на территории России, прилегающей к территории Украины».

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс., сообщал врио губернатора Алексей Смирнов. Минобороны России отчитывается о предотвращении попыток прорыва. По данным российского военного ведомства, к 18 августа украинская сторона потеряла более 3460 военных и 50 танков.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк называл целью операции ВСУ в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Российский президент счел бесперспективными переговоры с теми, кто атакует мирное население, и пообещал «достойный ответ».

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — сказал президент.

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Владимир Зеленский Курская область буферная зона
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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