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Британские чиновники не ожидают какого-либо официального заявления о том, что украинским войскам позволят бить вглубь России западных оружием на этих выходных, сообщает издание Politico. Один из собеседников издания заявил, что сделка на этот счет может быть заключена на полях Генассамблеи ООН.

Сегодня, в пятницу президент США Джо Байден проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которые будут касаться в том числе поддержки Украины. Госдеп сообщал, что лидеры на этих переговорах могут коснуться вопроса снятия ограничений для украинской армии. Однако сам Стармер это опровергал: по его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы стратегического характера, в то время как разрешение для ВСУ наносить удары вглубь России от отнес к тактическим.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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