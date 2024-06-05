В Китае заявили о десятках стран, поддерживающий план Пекина по Украине

КНР и Бразилия в прошлом месяце опубликовали меморандум, в котором в том числе высказались за проведение международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной. По словам Ван И, инициативу уже поддержали 26 стран

Ван И (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Более двух десятков стран выразили поддержку плану Китая и Бразилии по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Bloomberg. Как отмечает агентство, это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Пекин заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии.

Выступая перед журналистами Ван И отметил, что Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» принципов политического решения, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

По словам министра, сегодня уже 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к «общему пониманию», которого достигли Китай и Бразилия. В общей сложности 45 стран дали «положительную оценку» этим идеям, добавил Ван И.

КНР и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании на Украине 23 мая. В нем стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.

«Члены международного сообщества приглашаются поддержать и одобрить меморандум, решительно выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров», — говорится в документе.

Китайские власти ранее уже выступали за проведение российско-украинских переговоров, в которых обе страны будут представлены на равноправной основе. Так, в феврале 2023 года Пекин представил собственный мирный план, включающий в себя в себя 12 пунктов. Помимо прочего, он включает в себя пункт об уважении суверенитета всех стран, а также пункты о начале переговоров, прекращении военных действий и прекращении односторонних санкций.

Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от диалога с Украиной, но переговоры должны учитывать «реалии на земле». «Формулу мира» Киева, на основе которой пройдет саммит в Швейцарии 15–16 июня, Москва считает неприемлемой (она в том числе включает пункт о выводе российских войск на границы 1991 года).