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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал действия ВСУ в Курской области частью крупной операции

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Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что действия в Курской области — это часть плана, направленного на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру». Путин предупреждал, что переговоры с теми, кто атакует мирных жителей, невозможны
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Действия украинской армии в Курской области являются «частью крупной военно-дипломатической операции», рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы индийских журналистов в связи с визитом в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Нам было очень сложно перехватить инициативу, и нам это нужно было сделать. И это один из этапов этого замысла, и вы его увидели <...> До конца все цели этих наших шагов я не могу вам рассказать. Когда все закончится, ну если у нас получится, то станет очевидным, для чего и что мы делали», — сказал Зеленский.

Он отметил, что действия Украины направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру». Также он повторил свое заявление о том, что прорыв границы в Курской области позволил не допустить наступления российской армии в направлении к Сумам.

Ранее украинский президент также называл целью атаки «создание буферной зоны», детально не уточняя, что имеется в виду, а также пополнение обменного фонда. Зеленский подчеркнул, что Украина не готова «использовать свои территории как вариант предложения мира».

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Политика
Фото:Chad Mcneeley / Global Look Press

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Владимир Путин называл среди целей нападения, поставленных Украиной, улучшение ее переговорных позиций, остановку наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявлял, что эта операция нужна для усиления позиций Киева на переговорах. Но Зеленский такую версию прежде отвергал.

Путин отмечал, что нельзя говорить о переговорах с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Он говорил, что несмотря на действия украинской армии в Курской области, российские военные не замедлили продвижения в Донбассе (там за этот период были заняты несколько населенных пунктов). Также Путин исключал раскол в российском обществе из-за прорыва ВСУ.

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Владимир Зеленский Украина Курская область
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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