Посольство США отказалось считать россиян врагами
Россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в США во всех американских консульствах и посольствах в мире, изменений в этом вопросе нет, поскольку Вашингтон не считает граждан России врагами. Об этом «РИА Новости» заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Дженни Палмер.
«США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян. <...> Как мы неоднократно говорили после начала конфликта [на Украине], граждане России не являются нашими врагами», — сказала она.
Палмер указала, что невозможность оказания США визовых услуг в России (кроме дипломатических поездок) вызывает сожаление. Она напомнила, что российские граждане могут по-прежнему подавать документы на иммиграционные визы в США в Польше.
Посольство США в России сейчас не принимает заявления на получение виз из-за ограничений. Такая ситуация возникла после того, как официальная Москва на фоне санкций США и высылки дипломатов ограничила возможности для найма американской дипмиссией граждан России и других стран. Представительство США, в свою очередь, сократило число оказываемых в России консульских услуг.
Использовать выдачу виз в качестве инструмента влияния на граждан России в середине августа призвал украинский президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washinton Post. Он предложил «призвать к ответственности все население» России, посчитав, что россиянам следует «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».
Инициативу Зеленского восприняли по-разному. В Кремле увидели ее «зашкаливающую» иррациональность с «не очень хорошим душком», а в Еврокомиссии исключили возможность прекращения выдачи краткосрочных виз россиянам, указав на положения визового кодекса ЕС, не предусматривающего такие действия.
Ряд европейских стран при этом согласовали собственные ограничения: Эстония, Латвия и Литва с 19 сентября запретят въезд россиянам с шенгенскими визами вне зависимости от страны выдачи документа через границы с Россией и Белоруссией, аналогичное решение приняли в Польше. Исключение планируется сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков. Власти Германии при этом напомнили о наличии в России несогласных с политикой страны, о которых не следует забывать. «Решения, которые мы принимаем, не должны усложнять возможность выехать из страны, уйти от руководства и диктатуры», — подчеркнул немецкий канцлер Олаф Шольц. В российском МИДе действия прибалтийских стран назвали «запиранием клетки изнутри», Кремль пообещал серьезный ответ.
При этом призывы к визовым ограничениям против жителей России есть и в США. Бывший американский посол в России Майкл Макфол призвал ввести специальный сбор с россиян, «получающих визу для поездки в свободную страну». Эти средства следует затем направить в специальный фонд для восстановления Украины, уверен он.
В российском МИДе в ответ поинтересовались, какой объем дополнительных сборов собрали с граждан США для восстановления Белграда и Багдада. «Когда администрация [президента США Джо] Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах?» — спросила представитель министерства Мария Захарова.