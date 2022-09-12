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Война санкций ,  

Франция увеличила сборы и сроки при выдаче виз россиянам

Париж исполняет решение Евросовета, который ранее приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. По новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, а рассмотрение запроса на получение визы может занять до 45 дней
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но увеличит при этом сборы и сроки рассмотрения запросов, говорится в сообщении на сайте посольства республики в России.

В дипмиссии подчеркнули, что Париж действует согласно решению Совета Евросоюза, который ранее приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. По новым правилам визовый сбор вырастет более чем в два раза — с €35 до €80. Кроме того, рассмотрение запроса на получение шенгенской визы теперь может занять до 45 дней.

«Желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», — говорится в сообщении.

Изменения не коснутся долгосрочных виз, подчеркнули в посольстве.

ЕК опубликовала ужесточенные правила получения россиянами шенгенских виз
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Фото:Isabel Infantes / Reuters

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз всем россиянам высказались прибалтийские государства и Польша. Однако в итоге было принято промежуточное решение — приостановка действия упрощенного визового режима с Россией.

По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.В предложениях ЕК ничего не говорилось о прекращении действия или аннулировании уже выданных виз. Наличие визы не является гарантией для въезда россиян в ЕС, говорил, в свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС предоставляли больше всего шенгенских виз. За 2019 год их было выдано гражданам России около 4 млн. Больше всего виз россиянам выдавала Финляндия (782,2 тыс. в 2019 году), Испания (более 568 тыс.), Италия (около 548 тыс.), Франция (480,9 тыс.), а также Греция (около 407 тыс.).

Евросоюз, вводя ограничения на въезд россиян, «продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ», говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Кремле пообещали «серьезный ответ» России на действия ЕС.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Франция визы санкции шенгенские визы
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