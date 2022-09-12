Франция увеличила сборы и сроки при выдаче виз россиянам
Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но увеличит при этом сборы и сроки рассмотрения запросов, говорится в сообщении на сайте посольства республики в России.
В дипмиссии подчеркнули, что Париж действует согласно решению Совета Евросоюза, который ранее приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. По новым правилам визовый сбор вырастет более чем в два раза — с €35 до €80. Кроме того, рассмотрение запроса на получение шенгенской визы теперь может занять до 45 дней.
«Желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», — говорится в сообщении.
Изменения не коснутся долгосрочных виз, подчеркнули в посольстве.
Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз всем россиянам высказались прибалтийские государства и Польша. Однако в итоге было принято промежуточное решение — приостановка действия упрощенного визового режима с Россией.
По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.В предложениях ЕК ничего не говорилось о прекращении действия или аннулировании уже выданных виз. Наличие визы не является гарантией для въезда россиян в ЕС, говорил, в свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС предоставляли больше всего шенгенских виз. За 2019 год их было выдано гражданам России около 4 млн. Больше всего виз россиянам выдавала Финляндия (782,2 тыс. в 2019 году), Испания (более 568 тыс.), Италия (около 548 тыс.), Франция (480,9 тыс.), а также Греция (около 407 тыс.).
Евросоюз, вводя ограничения на въезд россиян, «продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ», говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Кремле пообещали «серьезный ответ» России на действия ЕС.