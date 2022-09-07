Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном

По данным Reuters, исключения будут действовать для водителей грузовиков, дипломатов, для тех, кто навещает родственников или пересекает границы по гуманитарным причинам

Фото: Павел Головкин / AP

Литва, Латвия и Эстония достигли договоренности ограничить пересечение границ россиянами, причем как на границах с Россией, так и с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter. Reuters передает, что официально о запрете будет объявлено в ближайшие дни.

Исключение планируется сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии, передал Yle.

31 августа главы МИДов стран Прибалтики и Польши провели неформальную встречу, где, в том числе, обсудили возможность введения на национальном уровне запрета на выдачу виз россиянам и белорусам, а также на пересечение границ этих государств с визами любой страны ЕС. Там указали, что данное решение может быть временным до момента введения таких мер на всей территории Евросоюза.

После начала спецоперации на Украине страны Балтии предлагали полностью приостановить действие визового режима между Евросоюзом и Россией. Инициативу не поддержали большинство стран ЕС, но в итоге было принято «политическое» решение о приостановке действия упрощенного визового режима. Такая мера приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80. Как полагают в ЕС, это позволит снизить число выданных виз. Решение о том, что делать с уже выданными визами, пока не принято, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Кремль обещал, что на визовые ограничения ЕС в отношении россиян последует «серьезный ответ». Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что в ответ на «шенгенские стены» «нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран». По словам министра, у Москвы «есть любимые персонажи», которые уже есть в «санкционных списках».