Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 60,49 (+0,35) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 60,85 (-0,05) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен в ЖК бизнес-класса Недвижимость, 12:02
Что самого опасного для компаний появилось в законе о хранении данных Pro, 12:01
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 11:49
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 11:47
Путин назвал глупостью идею ограничить цены на нефть и газ Экономика, 11:42
Силы воли не хватает. Вот 5 способов ее развить Pro, 11:37
Лидер Мьянмы рассказал о политике крупных стран «долларового устрашения» Политика, 11:36
Число выявленных случаев COVID в России за сутки выросло на 9 тыс. Общество, 11:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:28
В России появился внутренний рынок углеродных единиц РБК и Газпромбанк, 11:26
«Лейпциг» уволил Тедеско после разгрома от «Шахтера» в Лиге чемпионов Спорт, 11:20
Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном Политика, 11:19
Майнер биткоина «поймал» один шанс из 858 тыс. и заработал $119 тыс. Крипто, 11:13
Смолова и выступающих в Европе футболистов не пригласили в сборную России Спорт, 11:11
Война санкций ,  
0 

Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном

Литва, Латвия и Эстония договорились ограничить въезд россиянам с шенгенскими визами
По данным Reuters, исключения будут действовать для водителей грузовиков, дипломатов, для тех, кто навещает родственников или пересекает границы по гуманитарным причинам
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Литва, Латвия и Эстония достигли договоренности ограничить пересечение границ россиянами, причем как на границах с Россией, так и с Белоруссией, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter. Reuters передает, что официально о запрете будет объявлено в ближайшие дни.

Исключение планируется сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии, передал Yle.

Боррель заявил, что наличие Шенгена не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Политика
Жозеп Боррель

31 августа главы МИДов стран Прибалтики и Польши провели неформальную встречу, где, в том числе, обсудили возможность введения на национальном уровне запрета на выдачу виз россиянам и белорусам, а также на пересечение границ этих государств с визами любой страны ЕС. Там указали, что данное решение может быть временным до момента введения таких мер на всей территории Евросоюза.

После начала спецоперации на Украине страны Балтии предлагали полностью приостановить действие визового режима между Евросоюзом и Россией. Инициативу не поддержали большинство стран ЕС, но в итоге было принято «политическое» решение о приостановке действия упрощенного визового режима. Такая мера приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80. Как полагают в ЕС, это позволит снизить число выданных виз. Решение о том, что делать с уже выданными визами, пока не принято, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Sanne Derks / Getty Images Как работает турецкая схема по доставке европейских товаров в Россию
Статьи
Pro
13 шагов по добровольной ликвидации ООО
Инструкции

Кремль обещал, что на визовые ограничения ЕС в отношении россиян последует «серьезный ответ». Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что в ответ на «шенгенские стены» «нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран». По словам министра, у Москвы «есть любимые персонажи», которые уже есть в «санкционных списках».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Шенген страны Балтии санкции россияне визы
Материалы по теме
Боррель заявил, что наличие Шенгена не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Политика
Лавров призвал не отвечать на «шенгенские стены» ЕС
Политика
Где и как теперь россиянам оформлять шенген. Инструкция
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter