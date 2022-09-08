Захарова заявила, что Европа запретами на въезд запирает клетку изнутри

Она сочла, что решениями по визам для россиян Евросоюз нарушает принципы свободы передвижения

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Европейские страны, решившие не впускать на свою территорию россиян по шенгенским визам, запирают собственную клетку изнутри, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга. Трансляция шла на странице ведомства в Telegram.

«Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ», — сказала она. Она добавила, что «клетка наполнена фобиями, страхами и глобальным непрофессионализмом».

Захарова отказалась считать это решение спуском железного занавеса.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны решили запретить въезд в страну с 19 сентября россиянам с шенгенскими визами вне зависимости от страны, выдавшей документ. С середины августа ограничения касались лишь россиян, получивших шенгенскую визу через Эстонию. Решение полностью закрыть въезд россиянам с этой же даты также приняли Латвия и Литва.

Россиянам запретят въезжать в прибалтийские страны через их границу как с Россией, так и с Белоруссией. Исключение сделают для прибывающих по гуманитарным причинам, дипломатов и тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Позднее ввести аналогичный запрет решила Польша.

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что в вопросе выдачи виз европейцам Россия не будет делать ничего противоречащего ее интересам и вводить ответные ограничения.

«МИД все время действует зеркально: нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже всем должны закрыть визы. <...> Чего их (границы. — РБК) закрывать? Мы заинтересованы, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. <...> Мы не будем сами обрывать эти контакты», — говорил он.

В начале сентября Еврокомиссия согласилась приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября. Стоимость шенгенской визы для россиян теперь вырастет с 35 до €80, а срок ее получения увеличится. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал дать ЕС «серьезный ответ».