Захарова в ответ на слова Макфола предложила ввести налог на визы для США
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о необходимости россиянам, которые получают визу, платить специальный налог, предложила ввести то же самое для американцев. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен заплатить налог или дополнительный сбор. Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть переданы в Фонд реконструкции Украины», — предложил Макфол в Twitter.
В ответ на это Захарова задалась вопросом, сколько граждане США платят таких налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака или Белграда.
«Майкл, когда администрация [президента США Джо] Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка», — сказала представитель МИД России.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила запретить выдачу виз россиянам на фоне возросшей нагрузки на прибалтийские погранпункты из-за закрытия авиасообщения ЕС с Россией и снятия карантинных ограничений.
«Это значит, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя ложится на соседние с Россией страны: Финляндию, Эстонию, Латвию, которые являются единственными сухопутными точками въезда. Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — заявила премьер-министр Эстонии, призвав прекратить выдачу туристических виз. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила она.
Позже представитель Еврокомиссии Анита Хиппер указала, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрета на выдачу краткосрочных виз, в том числе гражданам России.