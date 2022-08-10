Захарова в ответ на слова Макфола предложила ввести налог на визы для США

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 61,7 (+0,15) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 60,45 (+0,07) Инвестиции, 16:19
Минобороны предупредило о поисках СБУ лояльных к России в Харькове Политика, 23:20
В ДНР сообщили об утечке аммиака после обстрела Донецка Политика, 23:14
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 23:02
В Чехии заявили, что не получают нефть по «Дружбе» Бизнес, 23:00
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 22:32
Песков заявил, что страны переходят границы разумного в отмене России Политика, 22:20
Захарова в ответ на слова Макфола предложила ввести налог на визы для США Политика, 22:18
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 22:03
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Индонезия напомнила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского Политика, 21:53
Теннисный турнир в поддержку Украины перед US Open пройдет без россиян Спорт, 21:51
Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу Политика, 21:48
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 21:39
Evraz решила продать заводы в Канаде и США Бизнес, 21:20
В Испании заявили о бойкоте матча с «Металлистом» после обвинений фанатов Спорт, 21:18
Политика ,  
0 

Захарова в ответ на слова Макфола предложила ввести налог на визы для США

Захарова предложила ввести для США налог на визы, который пойдет на восстановление Ирака
Майкл Макфол
Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о необходимости россиянам, которые получают визу, платить специальный налог, предложила ввести то же самое для американцев. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен заплатить налог или дополнительный сбор. Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть переданы в Фонд реконструкции Украины», — предложил Макфол в Twitter.

В ответ на это Захарова задалась вопросом, сколько граждане США платят таких налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака или Белграда.

«Майкл, когда администрация [президента США Джо] Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка», — сказала представитель МИД России.

В ЕС начали обсуждать идею запретить выдавать шенгенские визы россиянам
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила запретить выдачу виз россиянам на фоне возросшей нагрузки на прибалтийские погранпункты из-за закрытия авиасообщения ЕС с Россией и снятия карантинных ограничений.

«Это значит, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя ложится на соседние с Россией страны: Финляндию, Эстонию, Латвию, которые являются единственными сухопутными точками въезда. Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — заявила премьер-министр Эстонии, призвав прекратить выдачу туристических виз. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила она.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images По-старому уже не получится: кем заменить поставщиков инженерных систем
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки
Исследования
Pro
«Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции

Позже представитель Еврокомиссии Анита Хиппер указала, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрета на выдачу краткосрочных виз, в том числе гражданам России.

Теги
Мария Захарова Майкл Макфол США визы налог
Материалы по теме
Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
В Еврокомиссии объяснили невозможность запретить выдачу виз россиянам
Политика
Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать Европу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter