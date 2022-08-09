Песков заявил о «нехорошем душке» в идее Зеленского изолировать россиян

По словам пресс-секретаря президента, подобные заявления звучали 80 лет назад из центра Европы. Песков считает, что идея запретить россиянам въезд в западные страны бесперспективна

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что иррациональность в мышлении украинских руководителей «зашкаливает». Таким образом он прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете The Washington Post, в котором тот возложил на россиян ответственность за происходящее в своей стране и предложил на год запретить гражданам России поездки в страны Запада.

«К этому можно относиться только негативно. Любые такие предложения не имеют перспектив. Душок у них тоже не очень хороший», — сказал Песков.

По его словам, Зеленский должен понимать, что пытающиеся наказать Россию страны Европы уже «платят по счетам». «Скоро их граждане зададутся вопросом, почему они должны платить за прихоти Зеленского», — сказал он.

Песков отметил, что подобные заявления приходили из стран Европы, которые уже признаны недружественными. «Доходит до заявлений, которые мы лет 80 назад слышали из центра Европы. Думаю, со временем здравый смысл проявит себя, и те, кто это говорил, опомнятся», — сказал пресс-секретарь президента.

Зеленский в интервью The Washington Post говорил, что Запад должен заставить всех россиян вернуться в Россию и «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию». По его словам, запрет на въезд был бы более серьезным шагом, чем все введенные прежде санкции, а также оказался бы «единственным способом повлиять на Путина».

Во вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «привилегией» посещение Европы. По ее словам, поскольку авиасообщение ЕС с Россией после начала спецоперации было прекращено, россияне въезжают в Евросоюз через сухопутные границы с Финляндией, Эстонией и Латвией. Она призвала другие страны прекратить выдачу шенгенских виз. «Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — заявила она.

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Еврокомиссия ранее исключала полный запрет на выдачу виз россиянам. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — отметили в Брюсселе. Как пояснили в ЕК, действующие санкции направлены в первую очередь против российский властей и элит, а не против рядовых граждан.

В Кремле пообещали ответить в случае «эмоциональных решений» по «шенгену».