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Кремль пообещал «серьезный ответ» на визовые ограничения ЕС для россиян

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва даст Брюсселю серьезный ответ, если ЕС решит ввести визовые ограничения в отношении россиян. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Действительно, для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены. <...> Посмотрим, чем это все закончится. Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны», — сказал он в ответ на просьбу оценить ситуацию с визами.

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Песков не назвал конкретных шагов, но подчеркнул, что они могут быть лишь зеркальными.

«Они <...> будут соответствовать нашим интересам», — заверил пресс-секретарь.

Ввести полный запрет на выдачу виз россиянам в рамках очередного пакета санкций предлагали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и другие государства. Однако такие страны, как Франция, Венгрия и Германия, инициативу не поддержали. Бывший посол ЕС в России Маркус Эдерер также решил, что запрет не поможет прекратить военный конфликт на Украине и лишь поспособствует укреплению власти Кремля.

Однако члены ЕС по итогам заседания глав министерств иностранных дел в Праге разрешили приграничным к России странам принимать меры по сокращению потока россиян на национальном уровне. Так поступила Финляндия. Прибалтийские страны и Польша также рассматривали возможность ограничений.

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В Кремле возможность запрета на выдачу виз называли нелепой. Говоря о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, Песков указывал на негативные последствия этого шага как для россиян, так и для европейцев. Документ предусматривает уменьшение пошлины с 80 до €35 и сокращение сроков рассмотрения заявок.

Теги
Дмитрий Песков шенгенские визы санкции
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