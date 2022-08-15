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Шольц при обсуждении виз в ЕС призвал помнить о «несогласных с режимом»

Шольц при обсуждении запрета виз для россиян призвал помнить о «несогласных с режимом»
Канцлер ФРГ заявил, что при обсуждении визового вопроса у стран ЕС «есть пространство для маневра». Он призвал не ограничивать выдачу виз россиянам, не согласным с властями
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в ходе обсуждения возможного запрета на въезд в Евросоюз гражданам России на общеевропейском уровне нужно не забывать о россиянах, которые не согласны с политикой властей своей страны и могут оказаться в уязвимом положении. Об этом он заявил после встречи с лидерами стран Северной Европы в Осло, передает Reuters.

«Важно, что мы понимаем, что многие бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Решения, которые мы принимаем, не должны усложнять возможность выехать из страны, уйти от руководства и диктатуры», — призвал он.

Говоря о российской военной операции на Украине, из-за которой страны ЕС начали обсуждать запрет на туристические визы для россиян, Шольц заявил, что «это война Путина, а не российского народа». Канцлер считает, что визовый вопрос нужно обсуждать, для отдельных государств Евросоюза «есть пространство для маневра».

Шольц усомнился в возможности полного запрета на выдачу виз россиянам
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Шольц ранее уже говорил, что скептически относится к идее всеобщего запрета на въезд россиян в Европу и не считает оправданным введение санкций против всех граждан страны. Он указывал, что ограничения «не должны быть направлены против невинных людей», писала ZDF. Канцлер ФРГ сомневается в том, что Евросоюз полностью прекратит выдачу виз гражданам России.

За то, чтобы решение о визовых санкциях было принято на общеевропейском уровне, выступают власти Литвы, Латвии, Чехии, Польши, к ужесточениям также призывает Финляндия. Эти и другие европейские страны вскоре после начала боевых действий на Украине ограничили или прекратили выдачу россиянам отдельных въездных документов. Эстония с 18 августа прекратит пускать россиян с шенгенскими визами, которые страна ранее выдала.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

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Идею о полном запрете на въезд в Евросоюз не поддерживают крупные государства — члены объединения, в том числе Германия, Франция и Нидерланды, признавали в Варшаве. Еврокомиссия отмечала, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, поскольку есть определенные категории граждан, которые должны получать разрешение на въезд (например, члены семей, журналисты или диссиденты). Однако страны ЕС могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации». Несмотря на это, в российском МИДе не исключили, что гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.

С призывом полностью прекратить выдачу виз россиянам выступил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью The Washington Post он заявил, что граждане страны должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», так как они «отбирают чужую землю». Позднее Зеленский уточнил, что призыв к визовым ограничениям не касается россиян, которых преследуют на родине, и предложил давать им статус беженцев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 прекратить выдавать визы россиянам. США, которые входят в группу, заявили, что не хотят этого делать и вредить российскому народу, поскольку «не с ним у нас разногласия».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия визы шенгенские визы Евросоюз
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