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Туроператоры напомнили, какие страны продолжают выдавать визы россиянам

Ассоциация туроператоров: девять стран ЕС прекратили прием заявок россиян на визы
Несмотря на ужесточение риторики ЕС и решение ряда стран прекратить прием заявок россиян на визы, туроператоры не ждут резкого роста числа отказов для своих клиентов от консульств лояльных европейских стран
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу», — подчеркнули в ассоциации.

Среди стран, которые продолжают принимать документы на визы:

  • Италия;
  • Испания;
  • Греция;
  • Франция;
  • Венгрия;
  • Кипр (национальная виза, не шенгенская).

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Фото:Kiran Ridley / Getty Images

Помимо этого с 12 сентября было приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией. Таким образом, визовый сбор для взрослых увеличился с €35 до €80, для детей 6‒12 лет — с €35 до €40; стандартный срок рассмотрения заявления на визу увеличился с десяти до 15 дней, в отдельных случаях — до 45 дней.

Также российским туристам понадобится больше документов для обоснования целей поездки.

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Эксперты отрасли полагают, что средние сроки получения шенгена после 12 сентября увеличатся еще на 7–10 дней: минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы составит не менее полутора-двух месяцев. «Но лучше озаботиться получением визы и еще раньше — за три-четыре месяца до начала путешествия», — подчеркнули туроператоры.

По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель напомнил, что наличие визы не является гарантией для въезда россиян в ЕС.

Ввести полный запрет на выдачу виз россиянам в рамках очередного пакета санкций предлагали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и другие государства. Однако такие страны, как Франция, Венгрия и Германия, инициативу не поддержали. Было принято промежуточное решение — приостановка действия упрощенного визового режима с Россией.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что Евросоюз, вводя ограничения на въезд россиян, «продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира».

В Кремле пообещали «серьезный ответ» России на действия ЕС. «Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что шаги могут быть лишь зеркальными.

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