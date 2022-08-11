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В Госдепе заявили об отсутствии ограничений на выдачу виз россиянам

Зампомощника госсекретаря Стаффт: США не ограничивали выдачу виз россиянам
По словам заместителя помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, граждане России могут подать заявление на визу в любом американском посольстве по всему миру

США не ограничивали выдачу виз россиянам, сказала на брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, ее слова приводит ТАСС.

«Россияне <...> на самом деле могут отправиться в любое посольство [США] в мире, чтобы подать заявление [на получение визы]. <...> Это происходит каждый день», — сказала Стаффт, курирующая в Госдепе вопросы, связанные с выдачей американских виз. Так она прокомментировала призыв Украины перестать давать визы российским гражданам.

Чиновница напомнила, что посольство США в России сейчас не принимает заявления на визы из-за ограничений. В прошлом году в ответ на американские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским посольством граждан России и других стран. Диппредставительство США, в свою очередь, сократило количество оказываемых консульских услуг.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

9 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал Запад запретить всем россиянам въезд. Он предложил «призвать к ответственности все население» России, изолировав его. Россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», убежден украинский лидер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Зеленского, заявил, что у подобных инициатив «душок тоже не очень хороший». По его мнению, иррациональность в мышлении украинской стороны «зашкаливает».

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 10 августа сообщил, что ЕС обсуждает инициативу ряда европейских стран о визовых ограничениях для россиян. Ранее за запрет на выдачу виз российским гражданам выступили, в частности, Бельгия, Польша, Эстония. Выдачу туристических виз уже приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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Визовый кодекс ЕС не предусматривает полного запрета на выдачу краткосрочных виз, в том числе россиянам. Существуют категории лиц, которым нужно их выдавать, например членам семей, журналистам, диссидентам, заявляли в Еврокомиссии, оставив решение по тому или иному заявлению на визу за самими странами.

Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил ввести для россиян, которые получают визу, специальный налог для восстановления Украины. В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поинтересовалась у него, сколько граждан США платит такие сборы на восстановление Ирака или Белграда.

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Теги
Елена Чернышова
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