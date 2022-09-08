Польша присоединится к запрету Прибалтики на въезд россиян

Польша присоединится к запрету на въезд россиян, который ввели в Эстонии, Латвии и Литве

Запрет на въезд в Евросоюз через свою территорию для имеющих шенгенские визы россиян страны Прибалтики согласовали накануне. Исключения будут действовать для водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто навещает родственников

Вид на Варшаву (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Польша присоединится к запрету на въезд россиян, который ввели страны Прибалтики. Об этом со ссылкой на заявление польского правительства сообщает Reuters.

7 сентября Эстония, Литва и Латвия согласовали введение запрета для имеющих шенгенские визы россиян на въезд в Евросоюз через их границу как с Россией, так и с Белоруссией. Исключение планируется сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Детали этого решения должны быть уточнены на этой неделе, а его реализация запланирована на середину сентября.





В конце августа главы министерств иностранных дел стран Прибалтики и Польши провели неформальную встречу, где в том числе обсудили возможность введения на национальном уровне запрета на выдачу виз россиянам и белорусам, а также на пересечение границ этих государств с визами любой страны ЕС. Там указали, что данное решение может быть временным до момента введения таких мер на всей территории Евросоюза.

После начала спецоперации на Украине страны Балтии предлагали полностью приостановить действие визового режима между Евросоюзом и Россией. Инициативу не поддержали большинство стран ЕС, но в итоге было принято «политическое» решение о приостановке действия упрощенного визового режима. Такая мера приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80. Как полагают в ЕС, это позволит снизить число выданных виз. Решение о том, что делать с уже выданными визами, пока не принято, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Из-за новых мер Польши и прибалтийских стран в отношении россиян единственной страной для попадания в ЕС, которую можно использовать в качестве транзита, останется Финляндия (в конце февраля Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов). Глава финского МИДа Пекка Хаависто накануне заявил, что Хельсинки не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

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