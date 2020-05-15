Интервью главы МИД Сергея Лаврова РБК. Главное

Из-за пандемии COVID-19 многие страны приняли такие меры предосторожности, как закрытие границ и приостановку или значительное сокращение транспортного сообщения как внутри государства, так и с другими странами. Россия закрыла границы 28 марта. В Европе пограничный контроль усилили немногим ранее, некоторые страны уже готовятся частично открывать границы с соседями. С 15 июня Германия готовится открыть границы с Австрией, Швейцарией и Францией. Об открытии въезда в шенгенскую зону для граждан других стран речь пока не идет.

О возможных ограничениях других стран в отношении россиян из-за ситуации с коронавирусом в стране

«У нас уже достаточно примеров, когда в отношении россиян без всяких на то причин предпринимаются недружественные шаги. Я не могу предвидеть, что предпримут наши западные партнеры, которые умеют на ровном месте выдумывать санкции, как это бывало неоднократно. Никаких конкретных доказательств никто не предоставляет, «highly likely» (наиболее вероятно) и принимаются санкции. Надеюсь, что возобладает чувство меры и здравый смысл, как и необходимость действовать в рамках международного права, которые предполагают доказательства любых обвинений четкими фактами в судебном порядке либо в международных структурах. Пока мы такого отношения Запада к выдвигаемым нам голословным обвинениям не видим. Ожидаем ли мы новых недружественных шагов? Надеюсь, что их не будет, но мы к любому развитию событий готовы».

О материале Financial Times и New York Times о занижении коронавирусной статистики в России и ответственности журналистов

«Я не слышал каких-либо идей, что у журналистов в отсутствии реакции будет отозвана аккредитация. В том, что касается существа вопроса — с этим должен разбираться Роскомнадзор, что они и инициировали. Я против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют. <…>

Проблемы, связанные с достоверностью информации заслуживают особого внимания и подхода, который будет действительно универсальным. В ЮНЕСКО давно была создана группа друзей свободы журналистов, вдруг они создают движение, которые объявляет себя хранителем стандартов свободы журналистики. Я не считаю, что это корректно: заявлять, что все обязаны следовать этим стандартам — перебор. Как я считаю перебором и инициативу, с которой выступила Франция, рассматривать проблемы свободы в киберпространстве и верности информации в рамках созданного за пределом структур некоего движения. И то, что я говорил «highly likely»: любые поводы информационные — малазийский Boeing, референдум в Каталонии, Brexit — нас обвиняли во вмешательстве во все эти процессы. <…> Ни единого конкретного факта нам не предъявлено.

Когда в 2013 году, когда Эдвард Сноуден опубликовал свои документы, которые были засекречены, из них следовало, что Агентство нацбезопасности США, среди прочих прослушивало канцлера Германии Ангелу Меркель. Этот факт был признан властями Германии. А потом, через год федеральная прокуратура ФРГ закрыла дело, потому что обвинение невозможно доказать в суде. В отношении России — фактов нет, а доказывается все очень легко. Вот в чем проблема в информационном пространстве, когда мы говорим о фактах.

Насчет статистики по коронавирусу, я вас уверяю, что российские власти будут последними, кто будет скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей и играть с ними — возмутительно. Как и пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны. С этим нужно быть предельно аккуратным, как и с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения соблюдения журналисткой этики».

Financial Times и The New York Times опубликовали статьи о том, что реальное число смертей от COVID-19 в России может быть значительно выше, чем сообщают власти (статья FT вышла 12 мая, NYT — 11 мая). В МИДе назвали эти публикации антироссийскими спекуляциями, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой», а Роскомнадзор решил проверить статьи в рамках закона о фейках.

О вывозе россиян из-за рубежа

«Вывезли более 250 тыс., около 30 тыс. хотели бы вернуться в РФ. На портале Госуслуг зарегистрировано в два раза больше людей, но проверка показывает, что значительная часть из тех, кто зарегистрировался на этом портале не собираются возвращаться в Россию. Это большая группа, серьезная работа, она сейчас во многом отлажена, хотя нестандартные ситуации возникают до сих пор. Нам серьезно помогло решение премьер-министра Мишустина — в дополнение тех критериев, на основе которых утверждались списки, наши послы имеют право дополнять их из так называемых гуманитарных списков. Работа не закончена, но у нас есть опыт и основания полагать, что сейчас мы гораздо эффективнее реагируем на возникающие ситуации».

Международное авиасообщение было ограничено в ночь на 27 марта. Исключение сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину в связи с распространением коронавируса, а также для полетов по отдельным решениям. 3 апреля вывозные рейсы были приостановлены из-за позиции Роспортребнадзора, к тому моменту, как отмечал МИД, за рубежом оставались около 25 тыс. россиян. Спустя двое суток вывоз туристов был возобновлен. По данным Росавиации, с 20 марта по 6 мая из-за рубежа в Россию вернулись более 177, 3 тыс. россиян.

О конфликте США и Китая из-за вопроса распространения коронавируса

«Мы на стороне справедливости и здравого смысла. Справедливость предполагает, что нельзя бездоказательно кого-либо в чем-либо обвинять. Что касается здравого смысла: все силы должны быть направлены не на то, чтобы кричать «держи вора!», а на то, чтобы объединиться и создать вакцину. Есть определенная престижная гонка, кто будет первым, есть проявления национального эгоизма, когда разворачивается борьба за то, кто будет первым обладателем вакцины. Есть сведения, что США перекупили французскую фирму Sanofi в расчете на то, что она первая разработает вакцину, но результат достанется США. А еще есть предложения о том, что любой результат незамедлительно должен стать общечеловеческим. Вот это будет здравый смысл — без попыток извлечь геополитическую выгоду.

Еще в конце декабря мы узнали от китайских коллег, что происходит. В январе об этом уже разговаривали специалисты. Говорить о том, что китайцы закрывались от ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — РБК), или ВОЗ не была в курсе или утаивала информация — по меньшей мере некорректно. Конечно, никто не ожидал такого масштаба пандемии. Но это беспрецедентная ситуация. Накопленного опыта оказалось недостаточно. Я считаю, что специалистов ВОЗ нужно не обвинять голословно, а поощрять. Тем более, что в странах, откуда звучит критика ВОЗ, это страны, чьи граждане-специалисты, составляют подавляющее большинство сотрудников секретариата ВОЗ. Большинство западных стран имеют там специалистов в количестве существенно превышающим квоту. У Китая 37 или 27 человек. Если у Китая был какой-то злонамеренный план использовать ВОЗ, как это может сделать группа людей из 40 человек, когда ей противостоят более 700 специалистов из других стран? Я бы сконцентрировался на том, чтобы помочь профессионалам выработать противоядие, а не пытаться извлекать геополитические, электоральные или иные преимущества.

Необходимо разобраться в конкретных причинах возникновения этого коронавируса. Все сейчас сходятся в том, что он естественного происхождения, Но как этот процесс начался и вирус начал передаваться от человека к человеку — это нужно установить. Для того, чтобы противостоять возможности повторения подобной ситуации в будущем, а не для того, чтобы сказать: «ага, я был прав, вирус возник на таком-то рынке, поэтому надо вводить санкции против этой страны».

Китай заявлял, что вспышка нового коронавируса началась с рынка морепродуктов в Ухане. В феврале в Академии наук КНР сообщили, что вирус лишь получил на рынке распространение, а попал туда из другого источника. В апреле американский телеканал Fox News сообщил, что источником была лаборатория в Ухане, где COVID-19 появился при попытке Китая обогнать США в области борьбы с вирусами. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил, что у него есть доказательства искусственного происхождения нового вируса. В середине мая влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм (автор многих санкционных инициатив в адрес России) подготовил законопроект, которые предусматривает введение санкций против Китай, если власти страны не предоставят исчерпывающую информацию о том, что привело к пандемии. Пока он не был рассмотрен в конгрессе.

О проведении онлайн-саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН

«Это была инициатива президента Франции, он объяснил ее необходимостью объединиться, проявить солидарность. Мы согласились при понимании, что всем членам Совета Безопасности это нужно и заранее должен быть готов итоговый документ. Нам последний его вариант абсолютно приемлим, но у некоторых членов пятерки еще существуют противоречия. Но мы готовы на эту конференцию в любой момент».

17 апреля Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность онлайн-саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН. 29 апреля в интервью ТАСС Сергей Лавров пояснял, что эта конференция будет посвящена только борьбе с коронавирусом, а подготовка к «основному» саммиту, предложенному Путиным в январе, идет своим чередом. Проведение онлайн-встречи инициированной Макроном, по словам Лаврова, откладывалось из-за желания некоторых участников определиться со своими позициями для совместного заявления, хотя его проект уже был «практически готов».

О проведении саммита основателей Совета безопасности ООН

«Эта инициатива была поддержана, мы обязательно его проведем. Предложил президент Путин, мы сейчас занимаемся проработкой повестки. Она должна охватывать ключевые проблемы современного мира, прежде всего с точки зрения стратегической стабильности и глобальной безопасности. Все темы, которые подпадают под эту компетенцию, мы бы хотели вынести на рассмотрение лидеров пяти государств. Эта встреча в рамках нынешней ситуации становится еще более актуальной. Пандемия выявила проблемы, которые требуют более системного рассмотрения, которые связан с тем, как пройдут проверку на прочность государства и объединения. Последствия будут наблюдаться и в военно-политической сфере, экологической безопасности, в сфере гуманитарной. Вопросы военно-политической безопасности, конечно, необходимо рассматривать. Наши партнеры в каждой беседе, что эта инициатива сохраняет свою актуальность. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы будем рассматривать вопросы логистики такого форума».

23 января Владимир Путин, выступая в Иерусалиме на форуме памяти жертв Холокоста, предложил в этом году провести саммит основателей Совета безопасности ООН (Россия как правопреемник СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. – РБК). По его словам, такая встреча показала бы верность этих стран «духу союзничества и исторической памяти».

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