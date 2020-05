Интервью главы МИД Сергея Лаврова РБК. Главное

«У нас уже достаточно примеров, когда в отношении россиян без всяких на то причин предпринимаются недружественные шаги. Я не могу предвидеть, что предпримут наши западные партнеры, которые умеют на ровном месте выдумывать санкции, как это бывало неоднократно. Никаких конкретных доказательств никто не предоставляет, «highly likely» (наиболее вероятно) и принимаются санкции. Надеюсь, что возобладает чувство меры и здравый смысл, как и необходимость действовать в рамках международного права, которые предполагают доказательства любых обвинений четкими фактами в судебном порядке либо в международных структурах. Пока мы такого отношения Запада к выдвигаемым нам голословным обвинениям не видим. Ожидаем ли мы новых недружественных шагов? Надеюсь, что их не будет, но мы к любому развитию событий готовы».

О материале Financial Times и New York Times о занижении коронавирусной статистики в России и ответственности журналистов

«Я не слышал каких-либо идей, что у журналистов в отсутствии реакции будет отозвана аккредитация. В том, что касается существа вопроса — с этим должен разбираться Роскомнадзор, что они и инициировали. Я против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют. <…>

Проблемы, связанные с достоверностью информации заслуживают особого внимания и подхода, который будет действительно универсальным. В ЮНЕСКО давно была создана группа друзей свободы журналистов, вдруг они создают движение, которые объявляет себя хранителем стандартов свободы журналистики. Я не считаю, что это корректно: заявлять, что все обязаны следовать этим стандартам — перебор. Как я считаю перебором и инициативу, с которой выступила Франция, рассматривать проблемы свободы в киберпространстве и верности информации в рамках созданного за пределом структур некоего движения. И то, что я говорил «highly likely»: любые поводы информационные — малазийский Boeing, референдум в Каталонии, Brexit — нас обвиняли во вмешательстве во все эти процессы. <…> Ни единого конкретного факта нам не предъявлено.

Когда в 2013 году, когда Эдвард Сноуден опубликовал свои документы, которые были засекречены, из них следовало, что Агентство нацбезопасности США, среди прочих прослушивало канцлера Германии Ангелу Меркель. Этот факт был признан властями Германии. А потом, через год федеральная прокуратура ФРГ закрыла дело, потому что обвинение невозможно доказать в суде. В отношении России — фактов нет, а доказывается все очень легко. Вот в чем проблема в информационном пространстве, когда мы говорим о фактах.

Насчет статистики по коронавирусу, я вас уверяю, что российские власти будут последними, кто будет скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей и играть с ними — возмутительно. Как и пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны. С этим нужно быть предельно аккуратным, как и с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения соблюдения журналисткой этики».

Financial Times и The New York Times опубликовали статьи о том, что реальное число смертей от COVID-19 в России может быть значительно выше, чем сообщают власти (статья FT вышла 12 мая, NYT — 11 мая). В МИДе назвали эти публикации антироссийскими спекуляциями, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой», а Роскомнадзор решил проверить статьи в рамках закона о фейках.