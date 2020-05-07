Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек рассказал РБК о ситуации с памятником маршалу Коневу в Праге, проблемах чешского бизнеса в России и о том, когда республика сможет открыть границу для российских туристов

Томаш Петржичек (Фото: Johanna Geron / Reuters)

«Перемещение памятника маршалу Коневу не нарушило ни один договор»

— Чешская сторона утверждает, что решение о демонтаже памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге принимало не правительство, а местные власти. Тем не менее, если бы этот вопрос находился в вашей компетенции, пошли бы вы на такой шаг? Неужели у МИДа нет возможностей вступить в диалог с Россией для улаживания конфликта?

— Хочу подчеркнуть: памятник не является имуществом ни чешского МИДа, ни правительства, и у меня нет желания спекулировать на эту тему. Очевидно, что текущая ситуация негативным образом отразилась на наших двусторонних отношениях, которые и без того переживают не лучшие времена. В то же время убежден, что исторические вопросы, касающиеся Первой и Второй мировых войн, не должны вбивать клин между нашими странами. Особенно если учесть, что в этих войнах россияне и чехи сражались и погибали бок о бок в борьбе против общего врага. Более 20 тыс. чехов и словаков стояли плечом к плечу с солдатами Красной армии в войне с фашистской Германией на Украине, в Польше и Чехословакии, многие из наших солдат пали на поле боя. Да, у нас остаются противоречивые темы, например о репрессиях против чешских и словацких граждан сразу после войны. Но пускай этими вопросами занимаются историки. Мы поддерживаем подобные дискуссии, например, в рамках созданного в 2018 году Чешско-Российского дискуссионного форума. Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры. При этом, как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно.

— Ведутся ли переговоры о передаче памятника в Россию, как это предложило сделать российское военное ведомство?

— Такие переговоры в настоящее время не ведутся, но в соответствии с Договором о дружбе 1993 года мы готовы к консультациям о том, как решить этот вопрос. В любом случае возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением.

Как в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившийся на площади Интербригады в шестом районе Праги, был снят с пьедестала 3 апреля по решению городских властей. Как отмечал пресс-секретарь района Ондржей Шрамек, демонтировать монумент городской совет решил еще в сентябре прошлого года. Скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века. В МИД России назвали такой шаг преступлением и нарушением Договора о дружбе от 1993 года. В Следственном комитете России снос памятника расценили как осквернение символов воинской славы России, совершенное публично. Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

— Российские власти утверждали, что демонтаж идет вразрез с двусторонним договором о сотрудничестве от 1993 года.

— Перемещение памятника не нарушило ни один договор между Чешской Республикой и Россией. В соглашении от 1993 года не обозначено, что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше. А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Хочу также обратить внимание, что на территории Чешской Республики находятся более 4 тыс. захоронений, памятников и мемориалов солдат Красной армии, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом на нашей земле и память о которых мы глубоко уважаем. Все эти захоронения, в отличие от памятника маршалу Коневу, подпадают под действие межправительственного соглашения между нашими странами о взаимном содержании военных захоронений от 1999 года. К сожалению, нам не удалось договориться с Россией по вопросу обновления военных памятников павшим чехословацким легионерам, которые находятся в Самаре, Новокуйбышевске-Липягах и других местах.

— Что мешает уладить этот вопрос?

— В соглашении от 1999 года четко сказано, что защита захоронений и поддержание их в должном состоянии — обязанность властей той страны, где находятся эти захоронения. Чешские власти и наши органы местного самоуправления ухаживают за захоронениями бывших граждан Российской империи и Советского Союза, участвовавших в Первой и Второй мировых войнах. Мы уже несколько раз обращались к России по поводу ремонта и восстановления захоронений чехословацких легионеров, но так и не получили положительного отклика. Я правда не понимаю, в чем проблема. Я бы также подчеркнул, что в отличие от наших солдат, которые умерли в России во время Гражданской войны, маршал Конев умер не в Праге и его статуя стоит не на военном захоронении.

— Чешский МИД направлял ноту России из-за акций возле дипломатических объектов в Москве и Санкт-Петербурге. Получили ли вы ответ от российской стороны? Считаете ли вы, что чешские дипломаты все еще подвергаются угрозе?

— К сожалению, мы все еще ждем реакции от российских властей. Мы не получили ответа ни по поводу инцидента в Москве (территорию посольства Чехии забросали дымовыми шашками. — РБК), ни по поводу инцидента в Санкт-Петербурге, где атаке подверглось наше генконсульство. Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности из нашего МИДа в чешское посольство в Москве.

«Мы далеки от раскрытия полного потенциала торговых отношений»

— Вы упомянули, что споры вокруг памятника в Праге стали отягощающим фактором для двустороннего диалога. Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние российско-чешских отношений и их перспективы?

— К сожалению, отношения на уровне наших правительств нельзя назвать хорошими. Абсурдные намерения российских властей преследовать наших демократически избранных политиков за то, что они исполняют решения муниципального совета, не идут им на пользу.

Далеки от своего потенциала и наши традиционно сильные торговые связи. Не из-за политики, а из-за растущих проблем, с которыми предприниматели сталкиваются в России, — ухудшение бизнес-климата, проблемы с соблюдением принципа верховенства права. Более того, недостаток прозрачности и честности с российской стороны во время кризиса, вызванного поставками грязной нефти по трубопроводу «Дружба» год назад, подорвал доверие Европы к России как к ответственному и надежному поставщику энергоресурсов. Но более 5 тыс. молодых людей из России учатся в наших университетах, и это дает надежду на будущее. У меня тоже был университетский сокурсник из России, я знаю многих россиян, для которых Чехия стала домом.

Я говорю об этом, потому что хочу подчеркнуть: между нашими людьми нет принципиальных разногласий. Подводя итог, хочу напомнить, что невмешательство в наши внутренние дела и дружественное сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимопонимания и партнерства записаны в самую первую статью Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией. Чешская сторона всегда готова работать с российскими партнерами в этом ключе.

— СМИ сообщали, что Россия могла стоять за кибератаками на медицинские учреждения в Чехии. Что думает по этому поводу ваше правительство? Были ли найдены доказательства причастности России к этим атакам?

— Кибератаки на медицинские учреждения во время действия режима чрезвычайной ситуации, введенного для борьбы с COVID-19, — это непростительное преступление. Расследование еще продолжается, и ни одно ведомство не указывало на действия конкретной страны. Мы можем только спекулировать о том, кто может быть заинтересован, чтобы Чехия проиграла в борьбе с COVID-19. Мы успешно боремся с эпидемией, а наши ведомства, занимающиеся кибербезопасностью, активно расследуют, кто стоит за атакой.

«Наша задача — вернуть Чешскую Республику к докризисному состоянию»

— Чехия — одна из немногих стран в Европе, которой удалось преодолеть начальный этап кризиса, вызванного коронавирусом, без серьезных трудностей. Как у вас это получилось?

— Я бы хотел сказать, что мы уже победили, но пока не могу. Мы действительно прекрасно поработали, за что следует благодарить наших врачей и экспертов, в том числе эпидемиологов. Мы ввели жесткие меры и приостановили распространение вируса, но потребуется время, чтобы окончательно его одолеть. Мы должны набраться терпения и действовать сообща с другими странами Европейского союза. Сначала мы боролись за жизни наших граждан, как продолжают это делать многие страны, и в этой борьбе смогли доказать свою солидарность. Сейчас мы сосредоточились на стабилизации нашей экономики. Это крайне непростая задача, и здесь нам потребуется более тесное сотрудничество внутри ЕС — вместе нам легче преодолеть этот сложный период.

— Президент Чехии Милош Земан допустил, что границы страны могут остаться закрытыми еще год. Как относятся к такой идее в правительстве?

— Я считаю, что ограничения на путешествия сроком на год или больше не оправданны. Это мнение разделяют и некоторые специалисты по конституционному праву. Наша задача — вернуть Чешскую Республику к докризисному состоянию как можно скорее, но не ценой здоровья людей. Границы должны открываться поэтапно. Сначала — для бизнеса, потом — для путешествий по семейным причинам, затем — для туристов. Как вы знаете, первый шаг мы уже сделали, а на позапрошлой неделе я представил план для туристических поездок. Я бы хотел обсудить возможность возобновления поездок, в том числе туристических, в Словакию или Австрию с начала июля. С начала августа, если все пойдет хорошо, можно было бы возобновить поездки в Хорватию, Грецию или Португалию. Все зависит от распространения вируса и от хода переговоров с другими странами.

— А когда планируется восстановить сообщение с Россией?

— Сперва мы планируем возобновить сообщение с теми странами, которые так же, как и мы, смогли справиться с первой волной эпидемии без особых трудностей. Более общая задача — восстановить нормальное сообщение внутри Шенгенской зоны, насколько это возможно. Что же касается стран, которые серьезно пострадали от пандемии вируса, например Италия, Россия или США, то здесь спекулировать о каких-то конкретных датах пока рано. Думаю, что открыть границы и восстановить сообщение удастся только по прошествии нескольких месяцев.

— Посольство Чехии в России приостановило выдачу виз. Когда можно ожидать возобновления предоставления визовых услуг?

— Все чешские учреждения, которые принимают заявления и выдают визы, приостановили работу 14 марта, когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это касается не только России, но и всех стран мира. Чешские дипломатические миссии в России начнут выдавать визы на основе эпидемиологической ситуации.