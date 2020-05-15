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Лавров исключил занижение данных по смертности от COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти России не намерены занижать данные о статистике смертности от коронавируса в стране. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РБК, отвечая на вопрос о статьях американских СМИ, где говорилось о занижении данных о жертвах COVID-19.

«Я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто будет скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — сказал Лавров.

Интервью Сергея Лаврова РБК. Полное видео
Политика

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Теги: Сергей Лавров, коронавирус
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