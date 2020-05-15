Пандемия коронавируса , 15 мая, 12:45
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Лавров исключил занижение данных по смертности от COVID-19 в России
Власти России не намерены занижать данные о статистике смертности от коронавируса в стране. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РБК, отвечая на вопрос о статьях американских СМИ, где говорилось о занижении данных о жертвах COVID-19.
«Я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто будет скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — сказал Лавров.
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