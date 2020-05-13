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Пандемия коронавируса ,  
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В сенат США внесли проект закона о санкциях против Китая из-за COVID-19

Санкции могут быть введены, если Китай не предоставит отчет о том, как началась пандемия COVID-19. Ограничения могут включать заморозку активов, аннулирование виз и запрет на въезд
Один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм
Один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм (Фото: Caroline Brehman / AP)

Группа сенаторов США вынесла на рассмотрение сената законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса. Ограничительные меры против КНР будут введены, если Пекин не предоставит полной информации о событиях, вызвавших пандемию коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте.

«Я уверен, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы здесь, в США», — сказал Грэм. По его словам, Китай отказался допускать международных специалистов в лабораторию Уханя, откуда начал распространяться коронавирус, которые намеревались провести расследование. «Я уверен, Китай никогда не будет сотрудничать в рамках серьезного расследования до тех пор, пока его не принудят», — добавил сенатор.

Грэма поддержали еще восемь сенаторов. Один из них, Том Тиллис, назвал действия Китая одним из самых крупных замалчиваний в современной истории и обвинил страну во лжи остальному миру.

Согласно тексту законопроекта, в течение двух месяцев конгресс должен получить подтверждение того, что Китай:

  • Предоставил отчет органам, ведущим расследование, от США, стран-союзников или организаций, аффилированных с ООН, например Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
  • Закрыл все рынки, где продаются дикие животные, которые могут представлять угрозу заражения для людей
  • Освободил гонконгских активистов, которые были арестованы после начала распространения коронавируса

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Фото: Gao Xiang / Xinhua / AP

Без этих подтверждений президент США будет уполномочен ввести санкции. Они могут включать замораживание активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым организациям на выдачу кредитов китайским предприятиям и так далее.

В начале мая США уже упоминали о возможном наказании для Китая за сокрытие информации о коронавирусе. По словам представителей Белого дома, таким образом администрация США намерена потребовать более ответственного поведения от Пекина.

В середине апреля телеканал Fox News сообщил, что вирус начал распространяться из лаборатории Уханя, а первым заразившимся стал ее сотрудник. По информации канала, вирус был создан при попытке Китая обогнать США в сфере биологических разработок. Позже Трамп подтвердил, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса в китайской лаборатории.

Китай отвергает все обвинения в намеренном создании вируса.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, санкции, Линдси Грэм
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