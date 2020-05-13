В сенат США внесли проект закона о санкциях против Китая из-за COVID-19
Группа сенаторов США вынесла на рассмотрение сената законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса. Ограничительные меры против КНР будут введены, если Пекин не предоставит полной информации о событиях, вызвавших пандемию коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте.
«Я уверен, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы здесь, в США», — сказал Грэм. По его словам, Китай отказался допускать международных специалистов в лабораторию Уханя, откуда начал распространяться коронавирус, которые намеревались провести расследование. «Я уверен, Китай никогда не будет сотрудничать в рамках серьезного расследования до тех пор, пока его не принудят», — добавил сенатор.
Грэма поддержали еще восемь сенаторов. Один из них, Том Тиллис, назвал действия Китая одним из самых крупных замалчиваний в современной истории и обвинил страну во лжи остальному миру.
Согласно тексту законопроекта, в течение двух месяцев конгресс должен получить подтверждение того, что Китай:
- Предоставил отчет органам, ведущим расследование, от США, стран-союзников или организаций, аффилированных с ООН, например Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
- Закрыл все рынки, где продаются дикие животные, которые могут представлять угрозу заражения для людей
- Освободил гонконгских активистов, которые были арестованы после начала распространения коронавируса