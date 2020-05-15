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Лавров пообещал обязательно провести встречу лидеров «ядерной пятерки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью РБК заявил, что встреча лидеров стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), сохраняет свою актуальность.

«Мы не рассчитываем провести эту встречу. Мы ее проведем», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, вспышка коронавирусной инфекции сделала эту встречу еще более актуальной. «Инфекция выявила проблемы, которые требуют еще более системного рассмотрения, которые связаны с тем, как пройдут проверку на прочность и государства, и их объединения, и миропорядок в целом», — отметил он.

Интервью главы МИД Сергея Лаврова РБК. Главное
Политика
Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что представители стран, которые должны принять участие в саммите, постоянно подчеркивают во всех беседах ее необходимость.

С предложением созвать саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН выступил президент России Владимир Путин в конце января в Иерусалиме. По его словам, встреча стран антигитлеровской коалиции в год 75-летия Победы должна напомнить об идее их союзничества.

В течение следующего месяца согласие на участие в нем дали все заинтересованные стороны.

Время и место встречи до сих пор не определено. 6 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики в этом вопросе пока нет.

Теги: Сергей Лавров, Совбез ООН
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