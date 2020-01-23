Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств

Владимир Путин на выступлении в ходе форума памяти Холокоста в Иерусалиме предложил созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании. Члены Совета безопасности ООН должны вместе обсудить актуальные глобальные проблемы, сказал российский президент, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что эти страны — основатели ООН и постоянные члены Совета безопасности, поэтому на них лежит особая ответственность.

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