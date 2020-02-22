Китайские ученые узнали о существовании коронавируса с начала декабря

Источником болезни не был местный рынок морепродуктов. По одной из версий больная летучая мышь находилась в местном центре вирусологии

Фото: Xiong Qi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайские ученые, которые ищут источник коронавируса, выяснили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первопричиной заражения. Более того, оказалось, что само заболевание существовало за несколько недель до того, как врачи обратили на него пристальное внимание, сообщает France International со ссылкой на исследование специалистов тропического ботанического сада Академии наук КНР.

Еще в конце января ученые из Сельскохозяйственного университета в Китае пришли к выводу, что источником заражения были летучие мыши, которые незаконно продавались на рынке морепродуктов в Ухане (обнаруженный у них вирус на 90% совпадал с новой болезнью). Однако дальнейшее расследование показало, что были пациенты, которые заболели раньше тех людей, которые заразились на рынке. Например, похожие данные были выявлены у человека, который заболел воспалением легких 1 декабря, то есть за три недели до массового распространения болезни. И есть предположение, что он заразился от какого-то другого человека еще в конце ноября.

Никакой связи с рынком не было выявлено ни у этого больного, ни у двух следующих пациентов, у которых пневмония протекала необычным образом. Первый заболевший с рынка появился лишь 15 декабря. Предполагается, что из-за плохих санитарных условий и массового скопления людей рынок стал лишь катализатором для более быстрого распространения болезни.

Кроме того, проведенное расследование не нашло никаких подтверждений того, что на нем продавались летучие мыши. Таким образом, нулевой пациент, по всей видимости, подхватил заразу от этого вещества где-то в другом месте.

Есть предположение, что источником заражения стала летучая мышь, обычно живет в 1000 км от Ухани, но незадолго до вспышки заболевания находилась в городском центре вирусологии, где нападала на ученых, а одного из них даже укусила. Даже выброшенная салфетка со следами этой мыши могла в теории стать источником болезни.