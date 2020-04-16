Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

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Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы.

Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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