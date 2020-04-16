Пандемия коронавируса , 16 апр, 06:09
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Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы.
Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.
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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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