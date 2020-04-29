Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Гражданам России с разрешением на постоянное проживание за границей позволили покинуть Россию. Сделать это можно будет только один раз

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

В постановлении указывается, что речь идет о возможности однократного выезда за пределы России, срок, в течение которого будет действовать эта мера, в документе не уточняется.

До сих пор не было разрешения покинуть страну людям со вторым гражданством. Выехать из России можно было лишь иностранцам.

С 27 марта авиакомпании России прекратили международные чартерные и регулярные рейсы по решению президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Исключение составили маршруты, организованные для возврата остающихся за границей россиян.