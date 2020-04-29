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Пандемия коронавируса ,  
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Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Гражданам России с разрешением на постоянное проживание за границей позволили покинуть Россию. Сделать это можно будет только один раз
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

В постановлении указывается, что речь идет о возможности однократного выезда за пределы России, срок, в течение которого будет действовать эта мера, в документе не уточняется.

До сих пор не было разрешения покинуть страну людям со вторым гражданством. Выехать из России можно было лишь иностранцам.

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С 27 марта авиакомпании России прекратили международные чартерные и регулярные рейсы по решению президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Исключение составили маршруты, организованные для возврата остающихся за границей россиян.

28 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России для профилактики распространения заболевания. Ограничения не коснулись некоторых категорий граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий, тех, кто выезжает из России в связи со смертью близкого родственника, жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти не планируют изменять порядок выезда за рубеж после победы над коронавирусом. «Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается, я не думаю, что у нас сейчас есть желающие в стране выехать за границу», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Лавров, выезд из России, пандемия
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Мишустин расширил список выездных за границу во время пандемии
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