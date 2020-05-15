Лавров предложил не кричать «держи вора» и создать вакцину от COVID-19

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Мировому сообществу стоит сосредоточиться на разработке лекарства от коронавируса, и только после этого разбираться в его происхождении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью РБК.

«Мне кажется, сейчас все силы должны быть направлены не на то, чтобы кричать «держи вора», а на то, чтобы объединиться и как можно быстрее создать вакцину», — сказал Лавров, отвечая на вопрос об обвинениях США в адрес Китая об утаивании информации о коронавирусе.

Министр добавил, что Россия находится «на стороне справедливости и здравого смысла», и предполагает, что нельзя бездоказательно кого-либо обвинять.

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