Мощи Ильи Муромца и подземные пещеры: чем известна Киево-Печерская лавра

Монахам УПЦ МП предписали до 29 марта покинуть Киево-Печерскую лавру. Чем известен монастырь, кому он принадлежит и что предшествовало требованию о выселении — в материале РБК

Киево-Печерская лавра (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Чем знаменита Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь и один из древнейших монастырей в Киевской Руси. Основана в 1051 году при Ярославе Мудром, меньше чем через сто лет после принятия на Руси христианства. На территории лавры находятся мощи десятков святых, могилы Нестора Летописца (традиционно считается автором «Повести временных лет») и Ильи Муромца (на сайте лавры указывается, что «это не вымышленный сказочный персонаж, а реально существовавший богатырь-воин, впоследствии принявший монашеский постриг»). Там также располагается комплекс пещер — Ближние и Дальние пещеры с шестью древними подземными храмами.

Территория лавры занимает более 20 га: на ней работают Киевская духовная семинария и Киевская духовная академия, а также находится резиденция предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ), которая является самоуправляемой в составе Московского патриархата (МП).

Кому принадлежит лавра

Территория разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавру. В Нижней лавре находятся комплекс пещер и действующий монастырь, где живут более 200 монахов, в Верхней лавре — Национальный историко-культурный заповедник. Именно в Верней лавре располагаются главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь.

Нижняя лавра с 2013 года (президентом тогда был Виктор Янукович) находилась в безвозмездном пользовании у УПЦ, Верхняя лавра относилась к ведомству Министерства культуры Украины. УПЦ также арендовала у заповедника Успенский собор и Трапезную церковь. В конце 2022 года у УПЦ кончился договор аренды Успенского собора, продлить его церковь не смогла — через месяц официальное разрешение на проведение рождественских богослужений в Успенском соборе впервые получила Православная церковь Украины (ПЦУ).

Православная церковь Украины создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей УПЦ, не признала новую церковь и считает раскольнической.

Почему монахам УПЦ предписали покинуть монастырь

10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта «в связи с расторжением договора аренды». В письменном предупреждении указывалось, что созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского межведомственная комиссия «установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества». Комиссия была создана Министерством культуры Украины в декабре 2022 года для изучения вопроса об использовании имущества Киевско-Печерской лавры.

Монахи УПЦ заявили, что не будут выселяться из монастыря, многим из них некуда идти, сказал наместник лавры митрополит Павел (Лебедь). Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал требование о выселении монахов из лавры «апогеем беззакония» и «безжалостным актом преследования». Патриарх Кирилл обратился к папе римскому и ООН с просьбой «приложить все возможные усилия» и не допустить «изгнания монахов». Папа римский призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни. «Люди, посвятившие себя молитве, — это опора народа божьего, какой бы конфессии они ни были», — сказал он.

Что предшествовало требованию о выселении

В конце ноября 2022 года СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Служба заявила, что это контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб». Там также сообщили, что обнаружили «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды Русского мира в семинариях и приходских школах. Всего СБУ вместе с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек.

В Кремле назвали обыски очередным звеном в «цепи военных действий» против русского православия.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело из-за исполнения песни про Матушку Русь в одном из помещений лавры. В лавре пояснили, что песню исполняли активисты, а священник отвлекся на вопросы прихожан, его отстранили от богослужений.