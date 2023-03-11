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Патриарх Кирилл призвал Ватикан и ООН остановить «изгнание» монахов УПЦ

Патриарх Кирилл призвал папу римского и ООН воспрепятствовать «изгнанию» монахов УПЦ МП
Власти Украины потребовали до 29 марта освободить занимаемые монахами УПЦ МП в Киево-Печерской лавре помещения. Патриарх Кирилл отметил, что поколения монахов возрождали обитель, а решение Киева «попирает свободы вопиющим образом»
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим представителям международных организаций с призывом не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Киево-Печерской лавры, следует из сообщения на сайте Московского патриархата.

Глава РПЦ сообщил, что «изгнанию» монахов предшествовал целый ряд мер давления на монашескую общину Киево-Печерской лавры. Среди них он отметил организованные спецслужбами Украины «унизительные» обыски зданий монастыря, расторжении в конце декабря договора с монастырем о пользовании двумя крупнейшими храмами обители и «многомесячная клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и телеканалов».

«Киево-Печерская лавра — это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур. <...> На протяжении тысячелетней истории обители она неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и откровенных гонений на христиан. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря», — напомнил патриарх.

Тем не менее, по его словам, «новые поколения монахов» возродили обитель и приложили много труда и большие средства — при минимальной помощи государства — к реставрации обители, восстановлению Успенского и Трапезного храмов, но главное — «к воссозданию в нем прежних духовных традиций и полноценной монашеской жизни».

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом», — заключил глава РПЦ.

10 марта на сайте лавры появилось предупреждение и.о. гендиректора Александра Рудника, в котором говорилось, что созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского межведомственная рабочая группа установила нарушения монастырем условий заключенного в 2013 году договора об использовании государственного имущества. «Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29.03.2023», — говорится в документе. До этой даты монастырь должен освободить помещения лавры.

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В бессрочном пользовании УПЦ находилась нижняя лавра. Там находится Киево-Печерский монастырь и резиденция митрополита УПЦ. Помещения верхней лавры, включая Успенский собор, до 31 декабря 2022 года находились в аренде у УПЦ. После этой даты Минкульт рекомендовал не продлевать сроки аренды. 7 января глава созданной в 2018 году автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний впервые провел там богослужение. В том же месяце Зеленский утвердил санкции СНБО против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и других иерархов Украинской и Русской православных церквей.

Решения выселить монахов из Киево-Печерской лавры глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «апогеем беззакония». «Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире», — заявил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала Вашингтон отреагировать на решение украинских властей. «В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений», — отметила она.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
патриарх Кирилл РПЦ УПЦ Киево-Печерская лавра Антониу Гутерриш Папа Римский
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