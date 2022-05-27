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Украинская церковь Московского патриархата решила отделиться от РПЦ

В Церкви осудили военные действия на Украине и позицию патриарха Кирилла по поводу конфликта. УПЦ провозгласила полную самостоятельность и независимость
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей «полной самостоятельности и независимости». Решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян 27 мая. Собрание инициировал Синод 12 мая, чтобы обсудить проблемы Церкви, в том числе связанные с проведением на Украине российской военной операции.

Собор осудил боевые действия как нарушение заповеди «Не убий» и обратился к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

«Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине», — говорится в заявлении Церкви.

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Сейчас УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Ее возглавляет митрополит Онуфрий. После начала специальной военной операции в УПЦ призвали прекратить противостояние между украинским и российским народами. Священники некоторых епархий перестали поминать патриарха Кирилла в своих проповедях — глава РПЦ после этого упрекнул их в слабости: «Сегодня не поминаем патриарха, потому что страшно, а ведь завтра кто-то может потребовать большего». По мнению патриарха, конфликт между Россией и Украиной разжигают внешние силы, пытаясь разделить «один народ».

В конце марта депутаты украинской партии «Голос» внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны и изъятии ее имущества. В УПЦ инициативу назвали незаконной и нарушающей право на свободу вероисповедания. В РПЦ предупредили, что принятие подобных законопроектов спровоцирует «новый виток гражданского противостояния» и усугубит раскол.

С 2018 года на территории Украины действует автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ). Эта поместная Церковь образовалась в результате слияния двух неканонических церковных структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ тогда назвала это объединение «канонически ничтожным».

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25 мая ПЦУ призвала УПЦ к диалогу, отделению от «неканонической власти российского патриарха» и объединению «в развитии поместной УПЦ». В принятом в пятницу заявлении УПЦ предложила ПЦУ возобновить диалог при условии, что последняя прекратит «захват храмов и принудительные переводы приходов».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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