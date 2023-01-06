ПЦУ разрешили провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре

О выдаче разрешения на проведение богослужения было объявлено 6 января, тогда как сама служба была анонсирована еще 4 января

Киево-Печерская лавра (Фото: Zuma / ТАСС)

Православная церковь Украины (ПЦУ), которую московский патриархат считает раскольнической, получила официальное разрешение на проведение рождественских богослужений в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Украины.

О том, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет 7 января праздничное богослужение в Успенском соборе, главном соборном храме Киево-Печерской лавры, сама ПЦУ объявила 4 января. Однако в пресс-службе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что у Епифания нет разрешения на проведение службы. В подтверждение своей правоты УПЦ опубликовала заявление руководителя национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника, подтвердившего, что соответствующих разрешений ПЦУ не выдавалось, так как та за ними и не обращалась.

Однако уже на следующий день обращение в заповедник поступило и разрешение было выдано.

«Рассмотрев обращение, заповедник предоставил разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе, о чем заключено соответствующее соглашение», — говорится в сообщении Министерства культуры Украины.

В УПЦ назвали ситуацию, когда ПЦУ сначала анонсировала богослужение, а лишь затем обратилась за разрешением на него, «махинациями».

«Сообщение о богослужении ПЦУ в Успенском соборе появилось 4 января, и 5 января утром уже массово рассылались в соцсетях приглашения на бесплатные поездки в Киево-Печерскую лавру для участия в рождественском богослужении. Очевидно, что ПЦУ пыталось ввести в заблуждение общество, поставив перед фактом Министерство культуры и информационной политики о том, что они просто свезут людей, которые потребуют проведения богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры», — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Ранее в УПЦ назвали совершение службы митрополитом Епифанием в лавре «большим позором для Украины». Сам глава ПЦУ выразил надежду на то, что уже в скором будущем возглавляемая им церковь получит в постоянное распоряжение Успенский собор либо соседний с ним Трапезный храм, а в перспективе и всю лавру.

«Будут существовать параллельно два монастыря — один в составе Православной церкви Украины, другой — Московского патриархата. Это явление временное. Со временем остается только один монастырь», — сказал Епифаний.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ), не признали ПЦУ. Однако на Украине та официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

В начале декабря Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче лавры ПЦУ от Украинской православной церкви. В тот же день митрополит Епифаний заявил, что тогда был сделан «весомый шаг для возвращения украинской молитвы» в лавру.

6 января Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении обысков в церквях УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях, где нашли «библиотеки с прокремлевской литературой», агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российскую символику.