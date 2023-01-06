ПЦУ разрешили провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 17:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:42
Haberturk узнал о соглашении Турции и Армении по прямым авиаперевозкам Политика, 17:41
Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Казани из-за шасси Общество, 17:39
Бывший тренер Трусовой объяснил выступление своей дочери за Канаду Спорт, 17:16
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 17:16
ПЦУ разрешили провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре Общество, 16:43
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Россию не включили в число участников молодежного ЧМ-2024 по хоккею Спорт, 16:37
Дмитрий Киселев пришел с плакатом к посольству Латвии Политика, 16:32
«Страна.ua» узнала о просьбе экс-главы Нацбанка Украины об убежище Политика, 16:19
Карьерные итоги ЧМ-2022. Кто из игроков-участников подорожал больше всего Спорт, 16:13
Конспирология в кино: что посмотреть о теориях заговора Футурология, 16:12
Синоптик объяснил появление солнечного гало над Москвой Город, 16:07
Армия Украины впервые вошла в топ-15 по миру, российская осталась второй Политика, 16:04
Общество ,  
0 

ПЦУ разрешили провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре

ПЦУ официально разрешили провести рождественскую службу в Киево-Печерской лавре
О выдаче разрешения на проведение богослужения было объявлено 6 января, тогда как сама служба была анонсирована еще 4 января
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра (Фото: Zuma / ТАСС)

Православная церковь Украины (ПЦУ), которую московский патриархат считает раскольнической, получила официальное разрешение на проведение рождественских богослужений в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Украины.

О том, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет 7 января праздничное богослужение в Успенском соборе, главном соборном храме Киево-Печерской лавры, сама ПЦУ объявила 4 января. Однако в пресс-службе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что у Епифания нет разрешения на проведение службы. В подтверждение своей правоты УПЦ опубликовала заявление руководителя национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника, подтвердившего, что соответствующих разрешений ПЦУ не выдавалось, так как та за ними и не обращалась.

Однако уже на следующий день обращение в заповедник поступило и разрешение было выдано.

«Рассмотрев обращение, заповедник предоставил разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе, о чем заключено соответствующее соглашение», — говорится в сообщении Министерства культуры Украины.

В УПЦ назвали ситуацию, когда ПЦУ сначала анонсировала богослужение, а лишь затем обратилась за разрешением на него, «махинациями».

«Сообщение о богослужении ПЦУ в Успенском соборе появилось 4 января, и 5 января утром уже массово рассылались в соцсетях приглашения на бесплатные поездки в Киево-Печерскую лавру для участия в рождественском богослужении. Очевидно, что ПЦУ пыталось ввести в заблуждение общество, поставив перед фактом Министерство культуры и информационной политики о том, что они просто свезут людей, которые потребуют проведения богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры», — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Ранее в УПЦ назвали совершение службы митрополитом Епифанием в лавре «большим позором для Украины». Сам глава ПЦУ выразил надежду на то, что уже в скором будущем возглавляемая им церковь получит в постоянное распоряжение Успенский собор либо соседний с ним Трапезный храм, а в перспективе и всю лавру.

Читайте на РБК Pro
Знать прошлое — предвидеть будущее: чему научили кризисы в логистике
Шесть книг, которые помогут воплотить мечту в реальность
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
Для каких стран 2022 год оказался не таким уж ужасным — The Economist

«Будут существовать параллельно два монастыря — один в составе Православной церкви Украины, другой — Московского патриархата. Это явление временное. Со временем остается только один монастырь», — сказал Епифаний.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ), не признали ПЦУ. Однако на Украине та официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

В начале декабря Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче лавры ПЦУ от Украинской православной церкви. В тот же день митрополит Епифаний заявил, что тогда был сделан «весомый шаг для возвращения украинской молитвы» в лавру.

6 января Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении обысков в церквях УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях, где нашли «библиотеки с прокремлевской литературой», агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российскую символику.

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Украина УПЦ Украинская православная церковь религия Киев РПЦ Киево-Печерская лавра Рождество
Материалы по теме
Глава Минкульта Украины опроверг передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ
Политика
Всемирный совет церквей объяснил отказ ПЦУ поминать патриарха Кирилла
Политика
Зеленский ответил на просьбу не отдавать Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter