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Монахи УПЦ заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры

Наместник: монастырь УПЦ МП не намерен выселяться из Киево-Печерской лавры
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отметил, что многие монахи живут там с 1988 года и в случае выселения им некуда идти. Он также обратил внимание, что сейчас на Украине не 1917 год, чтобы монахам угрожали
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не будут выселяться из обители в Киево-Печерской лавре, заявил ее наместник митрополит Павел (Лебедь) в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале лавры.

«Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. То, что нам угрожают, что с нами расправятся... Это не 1917 год», — сказал он.

Митрополит напомнил, что монахи «не коллаборанты», а «граждане своего государства». В лавре многие живут с 1988 года (тогда в связи с тысячелетием Крещения Руси в обители появилась монашеская община), и монахам некуда идти в случае выселения.

Митрополит считает, что выселить монахов «просто так за десять дней» — это беззаконие, и выразил надежду, что такого развития событий не допустят прежде всего сами верующие.

О выселении мужского монастыря УПЦ МП из лавры стало известно 10 марта. Территория монастыря находится в ведении заповедника «Киево-Печерская лавра», с которым был заключен договор об аренде. В заповеднике сообщил, что с 29 марта договор будет расторгнут, поскольку созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского межведомственная рабочая группа «установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

В УПЦ МП разрыв договора аренды назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе римскому Франциску и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой не допустить изгнания монахов из лавры.

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На храмы лавры претендует Православная церковь Украины (ПЦУ) — появившаяся в 2018 году автокефалия. 7 января этого года ее глава митрополит Епифаний впервые провел рождественское богослужение в главном храме обители — Успенском соборе.

В прошлом году в лавре провела обыски Служба безопасности Украины (СБУ). Там заявили, что нашли в обители «пророссийскую литературу», которая использовалась для пропаганды «русского мира». В январе против митрополита Павла возбудили уголовное дело по обвинению в разжигании религиозной вражды, также он попал под санкции, введенные решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и одобренные Зеленским.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киево-Печерская лавра УПЦ Украинская православная церковь
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