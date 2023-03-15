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Военная операция на Украине ,  
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Папа римский обратился к властям Украины из-за Киево-Печерской лавры

Папа римский призвал Россию и Украину уважать места поклонения в Киево-Печерской лавре
Люди молитвы — опора любого народа, к какой бы конфессии они ни принадлежали, сказал понтифик и призвал противоборствующие стороны уважать места религиозного культа. В марте монахам УПЦ МП предписали покинуть Киево-Печерскую лавру
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Киево-Печерская лавра (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Россия и Украина должны уважать места религиозного поклонения, заявил папа римский Франциск во время общей аудиенции на площади святого Петра в Ватикане, запись его обращения опубликована на сайте пресс-службы Святого Престола.

«Я думаю о православных сестрах в Киеве и прошу воюющие стороны уважать религиозные святыни. Люди, посвятившие себя молитве, — это опора народа божьего, какой бы конфессии они ни были», — сказал понтифик (цитата по Rai).

На прошлой неделе руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) покинуть территорию и здания лавры до 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) в ответ заявил, что для выселения монастыря нет юридических оснований, и предупредил, что монахи не будут исполнять указание, поскольку «не коллаборанты», а «граждане своего государства».

Минкультуры Украины указало, что монахам следует решить «с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре», например перейдя из Московского патриархата в Православную церковь Украины, которую Московский патриархат обвиняет в раскольничестве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Ватикан и ООН и назвал Лавру «колыбелью нашей цивилизации и национальных культур». Он призвал не допустить изгнания монахов.

В ноябре СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП. Там следователи нашли «пророссийскую литературу, используемую для пропаганды русского мира» в семинариях и приходских школах, а некоторые лица при проверке документов предъявили паспорта и военные билеты СССР, либо вообще не имели оригиналов документов, а лишь их копии, либо показали украинские паспорта с признаками подделки или повреждения. Обыски затем проходили и в других объектах УПЦ.

«Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — оценили происходящее в Кремле.

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Президент Украины Владимир Зеленский в январе этого года ввел санкции против наместника Лавры, а также восьми иерархов. В Верховную раду внесен законопроект о запрете УПЦ на Украине, если следствие придет к выводу, что организация связана с Россией.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Папа Римский Ватикан Украина Киев Киево-Печерская лавра УПЦ
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