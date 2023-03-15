Папа римский обратился к властям Украины из-за Киево-Печерской лавры
Россия и Украина должны уважать места религиозного поклонения, заявил папа римский Франциск во время общей аудиенции на площади святого Петра в Ватикане, запись его обращения опубликована на сайте пресс-службы Святого Престола.
«Я думаю о православных сестрах в Киеве и прошу воюющие стороны уважать религиозные святыни. Люди, посвятившие себя молитве, — это опора народа божьего, какой бы конфессии они ни были», — сказал понтифик (цитата по Rai).
На прошлой неделе руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) покинуть территорию и здания лавры до 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) в ответ заявил, что для выселения монастыря нет юридических оснований, и предупредил, что монахи не будут исполнять указание, поскольку «не коллаборанты», а «граждане своего государства».
Минкультуры Украины указало, что монахам следует решить «с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре», например перейдя из Московского патриархата в Православную церковь Украины, которую Московский патриархат обвиняет в раскольничестве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Ватикан и ООН и назвал Лавру «колыбелью нашей цивилизации и национальных культур». Он призвал не допустить изгнания монахов.
В ноябре СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП. Там следователи нашли «пророссийскую литературу, используемую для пропаганды русского мира» в семинариях и приходских школах, а некоторые лица при проверке документов предъявили паспорта и военные билеты СССР, либо вообще не имели оригиналов документов, а лишь их копии, либо показали украинские паспорта с признаками подделки или повреждения. Обыски затем проходили и в других объектах УПЦ.
«Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — оценили происходящее в Кремле.
Президент Украины Владимир Зеленский в январе этого года ввел санкции против наместника Лавры, а также восьми иерархов. В Верховную раду внесен законопроект о запрете УПЦ на Украине, если следствие придет к выводу, что организация связана с Россией.