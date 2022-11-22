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Песков связал обыски в лавре с «военными действиями» Киева против РПЦ

Пресс-секретарь Песков назвал обыски в лавре в Киеве частью «военных действий» против РПЦ

Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ

Обыски, которые Служба безопасности Украины проводит в Киево-Печерской лавре, являются очередным звеном в «цепи военных действий» против русского православия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — сказал он.

Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. Сотрудники СБУ пришли в лавру с обысками утром 22 ноября. Спецслужба заявила, что речь идет о «контрразведывательных мероприятиях»: помещения лавры проверяют на предмет сокрытия диверсантов и оружия. Кроме того, работа СБУ направлена на то, чтобы не допустить использования монастыря как «центра русского мира».

С целью провести «контрразведывательные мероприятия» украинские силовики пришли также на территорию Сарненской епархии УПЦ Московского патриархата, входящего в нее монастыря Волынской иконы Божией Матери и Корецкого Свято-Троицкого монастыря (ставропигиальный монастырь, также подчиняется напрямую Московскому патриарху).

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих. «Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской лавре, которые становятся жертвами беззакония», — написал Легойда в телеграм-канале.

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