Монахов УПЦ Московского патриархата выселят из Киево-Печерской лавры

Киево-Печерская лавра (Фото: Ethan Swope / Getty Images)

Мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата должен до 29 марта 2023 года освободить занимаемые им в Киево-Печерской лавре помещения.

Об этом говорится в предупреждении и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра», опубликованном на сайте лавры.

В нем говорится, что монастырь и заповедник заключили в 2013 году договор о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Однако созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского межведомственная рабочая группа «установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

«Учитывая выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины <...> на основании п. 8.1. договора, заповедник предупреждает о расторжении договора с 29.03.2023 года», — говорится в предупреждении.

Для начала процедуры приема-передачи государственного имущества монастырь должен до 29 марта освободить здания и сооружения Лавры.

До 14 марта монастырь должен предоставить данные своих представителей «в количестве двух — трех человек», которые войдут в комиссию по приему-передаче имущества.

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